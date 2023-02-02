香港需要什麼互聯互通優化措施？

（文章刊於2023年2月2日《明報》）去年10月，政府發表了《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》，計劃將零售虛擬貨幣交易合法化，將香港發展成為虛擬貨幣交易中心。宣言亦提出非同質化代幣發行、綠色債券代幣化和數碼港元三大試驗計劃，並以「相同業務、相同風險、相同規則」原則發展虛擬資產。最近，財政司司長陳茂波出席Web 3創新者峰會的開幕式時重申，為虛擬資產服務提供者設置發牌制度的立法工作經已完成，新制度6月即將實施。陳茂波相信，虛與實的結合與聯動能醞釀出新模式、新市場、新機遇，造就一批新的成功者。

在港投資虛擬資產算跨境交付？

是的，虛與實的結合，將會是國際金融圈一個不可擋的趨勢。作為國際金融中心，香港當然需要在金融創新上更主動積極。在全國嚴禁提供虛擬資產服務的監管環境之下，香港利用兩制的優勢建議開放加密貨幣投資是勇氣可嘉的。虛則實「資」，問題是：一國之下，真金白銀投資的虛擬資產放在虛擬世界有否地域邊界？有的話，一天內地投資者想投資香港虛擬資產又算不算「跨境交付」？

港可爭取加密貨幣跨境投資先行先試

提出這些問題，皆因近年有個別本地及內地券商被指通過「跨境交付」方式提供金融服務，在持有境外牌照的情况下，利用互聯網平台向境內投資者提供港股或美股等境外證券投資服務。根據內地的官方說法，現有法規下這些跨境互聯網券商的經營手法在內地屬無照駕駛的非法金融活動，因此需要按照「有效遏制增量，有序化解存量」的邏輯去處理。明白亦尊重內地的現有法規，只是透過互聯網結合虛與實是國際金融圈一個不可擋的趨勢。香港能否以建議放開加密貨幣投資的勇氣，積極爭取跨境投資先行先試呢？

跨境投資政策陸續推出 成業界共識

跨境投資，當然不是什麼新建議。與內地提升互聯互通，除了大家不會感到陌生的「滬港通」和「深港通」，「互換通」、國際公司納入「南向通」，以及人民幣與港幣雙櫃檯等政策，都會在年內陸續推出。相比虛擬資產，港股美股的投資更早已成爲內地投資者眼中的顯性需求。不論是中資、港資或外資券商，過往一直提供境外資産配置服務時都只是以供應滿足需求。同樣是供應滿足需求，奇怪的是當中證監近年加強限制跨境證券業務，竟有曾以「成功吸引數以十萬的中港投資者下載使用，提高了內地客戶的比例」一句放在年報的本地券商，就事件對內地同行冷嘲熱諷。雖說同行如敵國，爭取跨境投資先行先試卻是業界共識。

結合虛實資產發展有利港經濟

作為經濟學者，我更關心的是透過跨境投資讓人民幣國際化不要再走回頭路。另一方面，特區政府應該比我清楚，復常的路不易走。去年環球股市表現欠佳，上半年本港新股上市集資業務亦受到衝擊。有研究指，內地零售投資者佔參與香港線上零售證券市場的零售投資者的總數的比例近半。有序維持增量，即有秩序地滿足自己內地投資者的投資需求，以國際金融中心作為中國金融對外開放的試驗場。踏出港股或美股等境外證券投資服務這優化互聯互通的第一步，結合虛與實的資產發展才有機會走得更遠。