九龍皇帝基金會應如何處理曾灶財版權？

「被The Sandbox《沙盒》認可和委任項目、香港首間元宇宙體驗創作公司INDEX GAME將與藝文正信文化公司創辦人鍾燕齊(Willie)合作,以九龍皇帝為主題聯手建構The Sandbox《沙盒》「時空門」,把傳奇級人物九龍皇帝曾灶財(1921-2007)的文化藝術遺產帶進元宇宙。通過「時空門」,用戶可穿梭香港實地街景,尋找九龍皇帝的足迹,並透過「NFT藝術博物館」、「中國漢字元宇宙學院」及「財叔講故事遊樂場」,向世界弘揚香港普及文化。」

向世界弘揚香港普及文化,我當然鼎力支持。老問題又來了,誰才有權力把九龍皇帝曾灶財的文化藝術遺產帶進元宇宙?報道再引述藝文正信的創辦人鍾燕齊:「大部分從未見過的九龍皇帝藝術作品將在The Sandbox《沙盒》Megacity 2 中『時空門』出現。透過與INDEX GAME合作,能夠將過百幅九龍皇帝真迹作品Voxelize(立體素像化),透過二次創作並推出NFT,讓曾灶財的文化遺產在元宇宙中以NFT和數位形式傳承並永垂不朽。而部分收益會撥入由鍾燕齊成立之『九龍皇帝文化藝術基金會』,讓具有香港特色及文化價值的九龍皇帝作品得以保護及傳承。」

曾灶財街頭文字版權另有所屬?

說過了,曾灶財的藝術創作產權有二:其一,實體作品本身,鍾燕齊可能是收藏這些實體作品數目最多的收藏者;其二,曾灶財街頭文字創作的版權持有人,據我所知版權持有人是另有其人。將過百幅九龍皇帝真迹作品以其實體展出,是實體作品持有人的權利,將過百幅九龍皇帝真迹作品以虛擬形式傳承,卻要得到其版權持有人同意。一般來說,曾灶財街頭文字創作的版權持有人會是曾灶財的家人或遺產承繼人,除非曾灶財家人或遺產承繼人把這版權賣掉或托管給指定人士,鍾燕齊成立的「九龍皇帝文化藝術基金會」是版權持有人還是受命托管的指定人士呢?

版權處理可參考外國做法

不要誤會,我是一百分支持以基金會形式處理曾灶財版權問題的,關鍵是基金會必須先獲得曾灶財街頭文字創作的版權持有人同意。已故美國塗鴉藝術家Keith Harring的基金會是個好例子,Keith Harring離世前成立的基金會有三大目標:

(1)to preserve and exhibit his artwork;

(2) to provide support to not-for-profit organizations that assist children, as well as organizations involved in education, research and care related to HIV and AIDS;

(3) to be a source of accurate information about his life and work.

鍾燕齊成立的「九龍皇帝文化藝術基金會」又是所為何事? 曾灶財或其遺產承繼人又認同此基金會的成立目標嗎?在虛則實資的世界,塗鴉藝術的版權問題變得前所未有的重要。

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

香港大學香港經濟及商業策略研究所名譽高級研究員

中文大學香港亞太研究所經濟研究中心成員

https://www.facebook.com/economics3.0