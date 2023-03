Keith Haring的NFT

「Keith Haring(1958年生於美國賓夕法尼亞州雷丁;1990年卒於美國紐約)1978年從匹茲皇搬到紐約,就讀於紐約視覺藝術學院。1980年,Haring開始以白色粉筆於地鐵中閒置的廣告紙板上畫畫,以粗獷、簡單的線條及容易識別的功符號發展出一種深刻的視覺語言。其作品對愛與性、工作與金錢、生與死等普世主題作出深刻反思。他創作的無臉人物《閃耀嬰兒》與《咆吠犬》亦成為風靡一時的圖像。Haring是東村藝術界的重要一員,在下城區Mudd俱樂部及57俱樂部等地方展出作品及舉辦展覽。1980至1989年間,Haring為多個公共項目創作,這些項目大多由慈善機構委約,傳遞關注社會的信息。其標誌性創作另包括時代廣場的Spectracolor廣告牌動畫,以及Swatch手錶設計。1988年,Haring被確診為愛滋病患者,遂於翌年創辦基金會,支持研究愛滋病的相關組識。最終於1990年去世,享年31歲。」

Keith Haring塗鴉有價有市

說過了,界線以下的塗鴉文化當中作者從不以畫家自居,Writer才是塗鴉作者的真正身份。作為writer,書寫內容和書寫地方的選擇皆重要。在不可為而為之的地方書寫讓廣大市民看到的重要信息,會更易贏取行家尊敬。之後如果把創作搬到界線以上的藝廊或拍賣行,創作有價有市的藝術品同時繼續得到塗鴉圈子的尊重,是非常困難的事。Keith Haring卻做到了。

作品關注社會贏尊重

於人來人往的地鐵閒置廣告紙板上塗鴉,引發對愛與性等普世主題作出深刻反思,Keith Haring能夠贏取其他writer的尊敬是符合塗鴉文化的。跳出界線以下,Keith Haring參與的公共創作主要由慈善機構委約,內容繼續是傳遞關注社會的信息,因此能夠繼續得到塗鴉圈子的尊重。一次,他這樣解釋他對出售作品的看法:

“I wanted to sell my paintings because it would enable me to quit my job, whether as a cook or delivering house plants or whatever else I was doing – and paint full time. But I had to have a gallery just to give me distance.”

Pop Shop讓群眾接觸作品

出售作品,是為了全職創作。開辧Pop Shop,又是為了讓作品接觸群眾的初衷:

“My work was starting to become more expensive and more popular within the art market. Those prices meant that only people who could afford big art prices could have access to the work. The Pop Shop makes it accessible.”

基金會推NFT關注愛滋病

Keith Haring離世前,成立了基金會The Keith Haring Foundation延續他的精神:

"The mission of the Keith Haring Foundation is to sustain, expand, and protect the legacy of Keith Haring, his art, and his ideals. The Foundation supports not-for-profit organizations that assist children, as well as organizations involved in education, prevention, and care related to AIDS."

關心兒童同時關注愛滋病,基金會其中一個收入來源便是處理Keith Haring創作的版權。去年,基金會與關注愛滋病的M·A·C VIVA GLAM推出了一系列5,000枚限量版NFT,並在National Youth HIV/AIDS Awareness Day發行。多得基金會,NFT可以如此美麗!

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

香港大學香港經濟及商業策略研究所名譽高級研究員

中文大學香港亞太研究所經濟研究中心成員

