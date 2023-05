Presented by:WAW Creation

第一場:香港式街頭藝術

這場講座將由被《Time》譽為「亞洲塗鴉第一人」的MC仁,HKWalls創始人之一Jason Dembski,及徐家健教授主講。不同經驗與取向的三位,將一同討論屬於香港的街頭藝術特色,並探討街頭藝術新景象。

第二場:與Syan再思街頭

以顛覆性的思維見稱的MC仁,將為我們帶來一場娛樂性和幽默感十足的講座。他將展現其標誌性風格,分享其作為街頭藝術家20年的經驗、比較不同時代街頭藝術的特徵,以及街頭藝術家的創作前景。

街頭藝術是免費嗎?

說affordable與street兩字機乎是自相矛盾,因為街頭藝術的原意是免費給路人欣賞的。不是嗎?“Street art is related to graffiti art in that it is created in public locations and is usually unsanctioned, but it covers a wider range of media and is more connected with graphic design.” 這是Tate Modern給街頭藝術下的定義。問題來了,既然街頭藝術(street art)在街頭的公共空間創作,affordable又從何說起?另一方面,Jean Michel Basquiat、Keith Haring、Banksy、Invader等藝術家,從街頭到博物館都有其筆跡,國際拍賣行卻又錄得數以千萬美元計的成交價。誰負擔得起?

問題有趣,這亦是藝博會和號外朋友的眼光,請來亞洲塗鴉第一人和HKWalls創始人跟我討論這個機乎是自相矛盾的問題。在第一場講座,我請教了兩位專家以下幾個問題:1. 以往,九龍皇帝曾灶財的創作是街頭藝術?街頭上的遺跡、拍賣行數以十萬元成交的作品,還有M+收藏的,都算是街頭藝術嗎?2. 今天,你們帶來藝博會的作品又算不算是街頭藝術?3. 最後,香港特色的街頭藝術,更接壁畫(mural)還是塗鴉(graffiti)呢?

街頭塗鴉非政治壁畫

要知道兩位專家妙語連珠的精彩回應,我建議大家重溫《號外》的現場直播。這裏我想強調的,是本地輿論經常把壁畫和塗鴉混為一談。現代塗鴉,起源自上世紀60年代美國,塗鴉者在城市的公共空間不問自塗,是界線以下的個人非法創作。現代壁畫,卻起源自更早的上世紀20年代墨西哥,儘管同樣是帶着社會教育意義甚至民主政治色彩的公共空間創作,始終是政府委託的產物。於是,從金錢的角度來看,消費者絕對負擔得起塗鴉;從政治的角度來看,一些社會卻可能負擔不起尤其是硬性(hardcore)的塗鴉。這個時候,街頭上的壁畫可以淪為政府宣傳機器的一棵螺絲。

塗鴉藝術風險愈大價值愈高

城市中不能負擔的hardcore,是第二場講座的其中一個主題。從街頭上Syan... 這個tag開始,再到首個漢字塗鴉、Chinaman Wall、光塗鴉、九龍皇帝身份證NFT等等,MC仁史無前例地把觀念藝術融入街頭。儘管多媒體隨科技進步一起演變,hardcore的社會訊息20年來卻始終如一。街頭藝術家的創作前景?當社會愈來愈負擔不起風險,街頭以至網絡上塗鴉藝術的價值便亦愈高。

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

香港大學香港經濟及商業策略研究所名譽高級研究員

中文大學香港亞太研究所經濟研究中心成員

