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才不到兩個月前，黃家駒逝世三十年。那一年，應該是89之後的第三年吧！Beyond家駒去了日本。轉眼三十年，19之後的第三年，LMF的大飛又去了日本。今天，我們如何記住家駒？再三十年後，我們又怎樣記住大飛？

網民熱議AI歌手 「AI家駒」被抽水

早前，AI歌手作品引來全港網民熱烈討論，其中更有YouTube頻道kakui.ai（AI家駒），在兩個月前上載由AI家駒唱出《十八》及幾首其他作品。之後，一間名為NFT Investment and Venture （NFTIV）的本地初創企業公開表示，利用「AI家駒」演繹流行曲，目的向外界展示公司有關Web3的技術，又認為AI可以將歌手不同時期的聲音留住，再永久保留在區塊鏈上。

然而，消息公布不久後，kakui.ai澄清團隊跟NFTIV沒有任何關係。聲明製作AI歌純粹為興趣和致敬的團隊負責人更批評：「呢間公司咁樣抽水法，真係好侮辱家駒。」

區塊鏈技術 = 音樂工業版權革命

是的，因去中心化而發展出來的區塊鏈技術可謂一日千里。兩年多前，我已在《產權經濟學分析NFT》提出：「這可能是音樂工業的一場版權革命，我建議陳奐仁和其他熱愛音樂的朋友，研究一下Bluebox的商業模式：

Bluebox provides a unique solution to music rights data issues, providing a stable, transparent foundation without relying on middle men.

Keep full control over your copyrights and revenue-generating music assets as an artist, label or other interested party by using Bluebox's universal music rights management system.

「共用品」人人可用互不干擾

這是經濟學的一個老問題。經濟學上的公共物品 （public good），主要特徵是無數人可以一起使用而互不干擾。

1848年，英國經濟學家米爾（J. S. Mill）提出燈塔的經典例子：「要使航海安全，燈塔的建造及維修就需要政府的親力親為。雖然海中的船隻可從燈塔的指引得益，但若要向他們收取費用，就不能辦到。除非政府用強迫抽稅的方法，否則燈塔就會因為無私利可圖，以致無人建造。」

家中彈奏樂曲怎樣收費？

關於共用品，張五常喜歡的例子是莫扎特的音樂。大教授問：如果莫扎特今天仍在，每次電台播出他的音樂可以收錢，他富可敵國，但學子們在家中彈奏他的樂曲，怎樣收費呢？不能收費，誰願意投資創作？

去中心化，透過區塊鏈技術讓創作人更方便直接收費及處理其作品的產權問題，後果之一是獨立音樂創作人的「生存門檻」將大大降低。

飛哥一直向中心化說不

兩年之後，Bluebox這初創企業是否成功並不重要，重要的是區塊鏈技術在音樂工業的應用，有否真正為音樂工業去中心化帶來更多方便。

今天我們都記得，家駒說過「香港只有娛樂圈，沒有樂壇」。我認識的飛哥，從Anodize到LMF，不但從來拒絕娛記，更一早向大台說不。向大台說不，便是向中心化說不。連樂壇也不用畀面，只管做好自己喜歡的音樂便足夠。於是，L記一直是地下樂隊。

好好記錄香港地下文化

區塊鏈以至Web3的互聯網技術，能否讓地下音樂搬到地上的虛擬世界？還是言之尚早。大飛的離開卻提醒香港好人，我們要好好保育消失中的香港文化，尤其從來沒有被好好記錄的香港地下文化，例如地下樂隊當年在高山劇場的一段歷史，不管用什麼技術，在尊重創作產權的前提之下，趁還未完全遺忘前好好記錄曾經百花齊放的香港地下文化，是送給大飛的一份心意，亦是留給香港好人的一份禮物。

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

香港大學香港經濟及商業策略研究所名譽高級研究員

中文大學香港亞太研究所經濟研究中心成員

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