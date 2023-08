Presented by:WAW Creation

才不到兩個月前,黃家駒逝世三十年。那一年,應該是89之後的第三年吧!Beyond家駒去了日本。轉眼三十年,19之後的第三年,LMF的大飛又去了日本。今天,我們如何記住家駒?再三十年後,我們又怎樣記住大飛?

網民熱議AI歌手 「AI家駒」被抽水

早前,AI歌手作品引來全港網民熱烈討論,其中更有YouTube頻道kakui.ai(AI家駒),在兩個月前上載由AI家駒唱出《十八》及幾首其他作品。之後,一間名為NFT Investment and Venture (NFTIV)的本地初創企業公開表示,利用「AI家駒」演繹流行曲,目的向外界展示公司有關Web3的技術,又認為AI可以將歌手不同時期的聲音留住,再永久保留在區塊鏈上。

然而,消息公布不久後,kakui.ai澄清團隊跟NFTIV沒有任何關係。聲明製作AI歌純粹為興趣和致敬的團隊負責人更批評:「呢間公司咁樣抽水法,真係好侮辱家駒。」

區塊鏈技術 = 音樂工業版權革命

是的,因去中心化而發展出來的區塊鏈技術可謂一日千里。兩年多前,我已在《產權經濟學分析NFT》提出:「這可能是音樂工業的一場版權革命,我建議陳奐仁和其他熱愛音樂的朋友,研究一下Bluebox的商業模式:

Bluebox provides a unique solution to music rights data issues, providing a stable, transparent foundation without relying on middle men.

Keep full control over your copyrights and revenue-generating music assets as an artist, label or other interested party by using Bluebox's universal music rights management system.

「共用品」人人可用互不干擾

這是經濟學的一個老問題。經濟學上的公共物品 (public good),主要特徵是無數人可以一起使用而互不干擾。

1848年,英國經濟學家米爾(J. S. Mill)提出燈塔的經典例子:「要使航海安全,燈塔的建造及維修就需要政府的親力親為。雖然海中的船隻可從燈塔的指引得益,但若要向他們收取費用,就不能辦到。除非政府用強迫抽稅的方法,否則燈塔就會因為無私利可圖,以致無人建造。」

家中彈奏樂曲怎樣收費?

關於共用品,張五常喜歡的例子是莫扎特的音樂。大教授問:如果莫扎特今天仍在,每次電台播出他的音樂可以收錢,他富可敵國,但學子們在家中彈奏他的樂曲,怎樣收費呢?不能收費,誰願意投資創作?

去中心化,透過區塊鏈技術讓創作人更方便直接收費及處理其作品的產權問題,後果之一是獨立音樂創作人的「生存門檻」將大大降低。

飛哥一直向中心化說不

兩年之後,Bluebox這初創企業是否成功並不重要,重要的是區塊鏈技術在音樂工業的應用,有否真正為音樂工業去中心化帶來更多方便。

今天我們都記得,家駒說過「香港只有娛樂圈,沒有樂壇」。我認識的飛哥,從Anodize到LMF,不但從來拒絕娛記,更一早向大台說不。向大台說不,便是向中心化說不。連樂壇也不用畀面,只管做好自己喜歡的音樂便足夠。於是,L記一直是地下樂隊。

好好記錄香港地下文化

區塊鏈以至Web3的互聯網技術,能否讓地下音樂搬到地上的虛擬世界?還是言之尚早。大飛的離開卻提醒香港好人,我們要好好保育消失中的香港文化,尤其從來沒有被好好記錄的香港地下文化,例如地下樂隊當年在高山劇場的一段歷史,不管用什麼技術,在尊重創作產權的前提之下,趁還未完全遺忘前好好記錄曾經百花齊放的香港地下文化,是送給大飛的一份心意,亦是留給香港好人的一份禮物。

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

香港大學香港經濟及商業策略研究所名譽高級研究員

中文大學香港亞太研究所經濟研究中心成員

https://www.facebook.com/economics3.0