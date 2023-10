Presented by:WAW Creation

女性高等教育屬另類中的另類投資

今屆諾貝爾經濟學獎委員會這樣介紹得獎者戈爾丁(Claudia Goldin)的學術貢獻:

Over the past century, the proportion of women in paid work has tripled in many high-income countries. This is one of the biggest societal and economic changes in the labour market in modern times, but significant gender differences remain. It was first in the 1980s that a researcher adopted a comprehensive approach to explaining the source of these differences. Claudia Goldin’s research has given us new and often surprising insights into women’s historical and contemporary roles in the labour market.

工資差距非只剝削或歧視

經濟史告訴我們,女性能頂半邊天並不是必然的。哈佛經濟學者戈爾丁,70年代畢業於芝加哥大學。這位芝大師姐的學術事業,明顯受到貝加(Gary Becker)和福格爾(Bob Fogel)兩位諾貝爾經濟學獎得主的影響。一個是人力資本理論的始創人,另一個是改寫美國經濟史的重要人物。人力資本加經濟歷史有得諗!

左翼的朋友都搞錯了,以為每逢討論兩性工資差距(gender wage gap),不是剝削便是歧視?錯!師姐和我都是貝加的學生,比誰都清楚市場歧視的經濟分析。但我們更知道,忽視人力資本的勞動力市場分析,是嚴重的遺漏。

兩性工種選擇有很大差別

回顧歷史,兩性工資差距當然龐大。然而,我們亦觀察到,兩性選擇的工種亦有很大差別。更重要的,是歷史上兩性在教育程度和工作經驗的差距亦非常龐大。注重人力資本的芝大傳統,自然首先要問:兩性工資差距有多少是由教育程度和工作經驗的差距所導致?

一個世紀三代美國女性的大學投資分析:第一代1900至1920年大學畢業的,面對着「家庭或事業」(family or career)的選擇;第二代1945至1960年初畢業的,選擇「先家庭後工作」(family then job);第三代1980年後大學畢業的,嘗試「家庭與事業」(family and career)兼得。

第一代美國女性,在大學畢業生比例還不到一成的世紀初,家庭與事業難以兼備,因為追求事業的女性多數單身,而即使結婚的也傾向沒有孩子,而她們的事業主要就是當學校教師。第二代美國女性,大學畢業比例開始上升,但教師仍是女大學畢業生的主要市場出路,大學學位的勞動力市場回報依然偏低,大學學位的重要回報有點另類,原來是找個學歷高收入好的丈夫。

避孕丸改變女性教育投資取態

到了第三代美國女性,多得避孕丸的出現,女性可以更自主地安排她們的生育時間表,於是亦可以更放心長遠投資及安排她們的事業。避孕丸打進市場後,更多女性投資在律師、醫生等各種專業教育。當代女性,一方面要努力兼顧事業與家庭,一方面power couples現象愈來愈普遍,學歷上竹門對竹門的的現代夫妻,消費互補(consumption complementarities)是現代女性投資教育的另類回報。

流動性低的另類資產當中,人力資本在奴隸制度廢除後更加不准買賣。女性投資教育的另類回報,除了找個學歷相襯的靈魂伴侶,還有更健康的人生和同樣健康的子女。

女性工資低關係工作經驗差距

今時今日,女性在教育投資方面已做到能頂半邊天。兩性工資差距自上世紀中之後逐步收窄。教育程度的人力資本追上了,美國女性的平均工資卻仍僅為男性的82%。是剝削是歧視?我認為,餘下部分的兩性工資差距,是兩性工作經驗的差距所導致。女性生育前後,始終減少了勞動力市場的參與。母親跟子女關係的投資,卻又有另一種另類回報。

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

香港大學香港經濟及商業策略研究所名譽高級研究員

中文大學香港亞太研究所經濟研究中心成員

