衛生領域的人工智能可取代健康教育嗎？

Presented by:WAW Creation

知識就是力量 讀書人更健康

概念上,健康資本又可劃分為有關健康期(healthspan)和壽命(lifespan)的兩種資本。前者,重質的健康期資本可減低我們患病機率之餘亦可提升我們工作時的生產力。後者,重量的壽命資本可延長壽命。

說過了,21世紀健康資本論,將以人工智能、納米技術,還有其他生物科技的突破去處理種種健康問題。是的,知識就是健康,因為上世紀健康資本論的一個重要教訓,是長壽多是讀書人。而這個重要教訓,提醒我們知識本身的限制。只有透過教育而獲得知識,讀書人的健康才得以有效提升。

隨着現代健康經濟學在70年代誕生,愈來愈多證據顯示學校教育與個人健康之間的正面關係。統計上的相關,卻可以是倒果為因的多病因此缺課,亦可以是其他因素導致讀書差健康亦差。

每多一年學校教育長命5個月

教育與健康的因果關係,近年愈來愈被廣泛重視。要確立個人教育與健康的因果關係,早期一項我認為有說服力的研究發現,上世紀初透過推行義務教育制,美國少年上學接受教育的時間增加了,長大後他們的死亡率明顯地相應下降。最新一篇名為《The Association Between Education and Longevity using Individual-level Data from the 1940 Census》的研究文章,從分析500萬美國人的龐大數據得出以下結論:每接受多一年學校教育,壽命延長平均5個月!

教育使人健康,為什麼?同樣作為人力資本(human capital),教育資本的累積提升了投資健康資本的效率:相同的健康投入(包括醫生診治和處方藥物等),教育程度較高的人能生產更多健康資本。另一效率提升,是教育程度較高的人更懂選購適當的健康投入。除此之外,教育程度較高的人亦可能學懂自制和長遠規劃,教育和健康之間的相輔互補,解釋到長壽多是讀書人這個普遍現象。

注重預防投資少吸煙早驗身

上世紀讀書人的健康資本史是這樣的。早在60年代,當醫學專家提出吸煙與健康的因果關係,讀書人在政府控煙前戒煙,反映讀書人特別注重預防投資。讀書人少吸煙,而吸煙正正是心血管疾病一大風險因素。研究文章《Educational Attainment and Cardiovascular Disease in the United States: A Quasi-Experimental Instrumental Variables Analysis 》發現,義務教育制之下讀書明顯降低心血管疾病風險,而數據亦顯示原因除了讀書人少吸煙,亦可能與讀書人少抑鬱和改善高密度膽固醇有關。

讀書人早驗身。我一位芝大師兄Fabian Lange做過一項非常值得參考的研究。這項名為《The Role of Education in Complex Health Decisions: Evidence from Cancer Screening》的研究發現,讀書人能夠作出更好的健康投資選擇,首先是他們能夠較快速地有效掌握健康新資訊,了解自己的患癌風險和處理方法,之後他們亦會透過行動回應這些健康新資訊,例如以癌症篩查進行預防性的健康投資。

多運動少看電視

讀書人勤運動。讀書人在時間上投資代謝健康(metabolic health),高學歷的每天運動超過20分鐘,比低學歷的每天運動不到10分鐘多一倍以上。相反,高學歷的每天看電視只2小時,比低學歷的每天看電視3個半小時少得多。

毋須人工智能,少吸煙、早驗身、勤運動從來是阿媽教仔的基本知識。人工智能在減省人力成本是毋庸置疑的,但我認為新世紀衛生領域的人工智能不容易取代傳統的健康教育。

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

香港大學香港經濟及商業策略研究所名譽高級研究員

中文大學香港亞太研究所經濟研究中心成員

https://www.facebook.com/economics3.0