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跟mc仁很熟，我們一班喜歡搞創作的院友們習慣稱他為阿sir。年半前左右，我以策展人身份跟阿sir合作搞了個《九龍勁抽》藝術展覽，以塗鴉之父「九龍皇帝」曾灶財為主題，二次創作出一系列不限於平面、立體、光影，以及觀念的作品。把真正的「九龍皇帝」帶回街頭，重新向國際展示真實的世界塗鴉史，是阿sir和我的一個long-term project。在正式公布這個長期計劃的新動向前，今天先跟大家劇透一下他最新正在舉行的「災難藝術展」。

獲救的意義

MC仁這樣親自介紹：「災難藝術展分開幾部份，第一部份：超過三百多件藝術家個人作品、手稿、藝術/潮物收藏、珍貴有意義物件；第二部份：經歷水災劫難獲救之後被重新賦予一個『真空』之意義……成為一件裝置藝術作品，重新呈現當日水災時汪洋一片……令人慘不忍睹……每一件物件都有它的故事，大家去@catastrophe_art_exhibition 逐件睇，現場將設有Q&A，展覽時看實物。」

從分析回報到親身參與

水災當晚，我其實正和阿sir一起，我駕駛送他回家的車亦差點因水浸而成了另一件「真空」藝術品。是的，《災難藝術展》其實亦是作者的個人回顧展。在法國留學，香港回歸25年之後，很多人和事都要告一段落。重新再出發之前，回顧一下經歷水災劫難前的創作作品往事，你會發現香港有藝術家一直在世界不同角落的街頭發揮其創意。展覽正式開幕的前一晚，我們搞了一個小型的座談會，以《The Art of Value》為題，我先從經濟學角度去分析價值的藝術。內容與我數年前寫的《經濟學說藝術投資》有關，但這只是一個起點。從投資藝術的經濟回報說起，到過去幾年親身參與體驗文化藝術創作，投資藝術的回報又怎會只有金錢上的經濟回報這麼簡單。是的，藝術的流動性低，所以單靠經濟回報投資藝術，要有更高的流動性溢價才夠吸引。然而，藝術好玩，因此經濟回報再低亦能夠引人入勝。當創作價值的鑑賞本身就是一門藝術，藝術創作投資的整體回報可以很高。

是音樂人也是修行人

一般香港人對MC仁的認識，就是止於他是LMF樂隊組合的MC。除此之外，其實阿仁亦是亞洲塗鴉第一人，更是專於觀念藝術的一個修行人。輪到MC仁的演講，從藝術的定義，再談到他對於聲音藝術Sound Art的概念與實踐。想親身感受災難後MC仁的藝術世界，可以留意以下詳情：

MC仁災難藝術展：

日期：2024年1月27日（周六）至2月4日（周三）

地點:香港堅道124號B地下

徐家健

Orientis首席經濟師

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