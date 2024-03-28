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財富累積人口老化 長壽需求不斷增加

上世紀，財富累積加上人口老化，環球市場對健康長壽的需求不斷增加。踏進21世紀，健康長壽的需求繼續上升，代謝健康每況愈下的經驗卻提醒我們，生物性老化（biological aging）才是百病之根源。然而，老化科學（geroscience）的本質——有效延長人類壽命，是個實驗室內近乎不可驗證的結果，因為我們太長命了！延長壽命的測試，只能透過實驗室小鼠等平均壽命短得多的動物進行。

問題是，有效延長實驗室小鼠壽命，同樣有效延長人類壽命嗎？另一方法，是間接量度其他反映壽命或衰老的生物指標。問題是，不同衰老的生物指標，能準確反映身體不同器官的生物性老化嗎？還有另一點，由於老化並未被官方視為一種疾病，因此監管機構不容易接受以抗衰老作為目標的藥物或治療申請，而藥企亦不敢貿貿然作龐大投資對抗衰老。

健康KOL應運而生

於是，市場上標榜「逆齡」的「不老藥」應運而生，而這些「不老藥」卻往往不是有監管機構認可安全有效的藥物。在這樣的市場供求環境之下，適逢互聯網的普及打破了傳統專家壟斷輿論的話語權，一個又一個健康KOL就此誕生。其中，我最喜歡的有老化科學家麥特凱伯琳（Matt Kaeberlein） 、醫生彼得阿迪（Peter Attia）及葡萄糖女神謝西伊喬斯佩（Jessie Inchauspé）。

三位健康KOL，市場受歡迎程度與他們的學歷及科研經驗成反比，最受歡迎的是只有碩士程度而從未參與過嚴謹科學研究兼沒有任何臨牀經驗的葡萄糖女神（Glucose Goddess）。不像博士或醫生，葡萄糖女神的名銜是自封的。《紐約時報》暢銷書作家，自封女神卻比什麼博士醫生值錢。

女神十大「黑客」攻略

女神的暢銷書《葡萄糖革命》（Glucose Revolution），提出營養學家未必理解的十大黑客攻略（hacks）：（1）正確進食次序；（2）先吃蔬菜；（3）停止計算卡路里；（4）早餐不甜；（5）糖都是一樣的；（6）寧食甜品不吃甜零食；（7）醋；（8）先食而後動；（9）如吃零食，吃不甜的；（10）攝取碳水化合物時，加上蛋白質、脂肪或纖維。當中的十大黑客攻略之首，就是用餐時先吃蔬菜，然後蛋白質、脂肪，最後才吃澱粉和糖。研究發現，用餐時按這個進食次序，葡萄糖高峰值可大減5成以上。女神的黑客攻略幾年間大受歡迎，大致上其實就是按早在80年代提出的「升糖指數」（Glycemic Index）進食。虛擬世界裏，女神比醫生受歡迎，影響力又比科學家大，為什麼？

勝在分享親身經驗 CGM數據圖表簡單

三位我最喜歡的健康KOL，共通點之一是都有配戴連續血糖監測儀（Continuous Glucose Monitor，簡稱CGM）。但唯獨是女神，最能透過CGM的數據以簡單的圖表，以及她的親身經驗有效地與其追隨者分享。女神其實只有生物化學碩士學位，她對葡萄糖相關的生物化學研究熟悉程度卻是位好學生。370萬個IG追隨者，暢銷書全球賣超過一百萬本，足以證明成功投資自己成為KOL是一條不歸的財路。

徐家健

Orientis首席經濟師

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