營養投「脂」必勝法？

投資健康是一種才能

是的,提升我們的才能,政府拿不走,通脹亦拿不走。股神卻似乎忘記了,萬般帶不走,唯有死神可以輕易奪去。於是,投資自己,要先投資自己的健康。但股神亦沒有錯,因為好好投資健康是一種才能,尤其在「邪師說法如恆河沙」的末法時代。

2011年出版的暢銷書《Why We Get Fat:And What to Do About It 》,作者Gary Taubes提出減肥必要減碳水化合物,單單限制脂肪攝取是沒有用的,因為碳水化合物導致胰島素分泌才是肥胖的罪魁禍首:“any diet that succeeds does so because the dieter restricts fattening carbohydrates … Those who lose fat on a diet do so because of what they are not eating – the fattening carbohydrates.”

飽和脂肪變健康飲食?

不要誤會,我並沒有否定低碳飲食的減磅作用,尤其是短期的。然而,減肥不是減體重。從健康角度出發,內臟積聚的脂肪比看得見的肥肉風險更高,而肌肉對我們代謝健康的重要性一直得不到重視。2014年出版的暢銷書《The Big Fat Surprise:Why Butter, Meat and Cheese Belong in a Healthy Diet》可謂火上加油,竟然挑戰飽和脂肪危害健康的傳統智慧。無所不用其極,為了反糖,增加心血管疾病風險的飽和脂肪竟成了健康飲食。Low Carb 撈嘢,低碳飲食商機無限。高脂飲食從此不再危機重重?

具價值的營養投資,不能盲目投脂。首先,量度投資回報是必須的。因為減肥不是減體重,DEXA scan檢查是愈來愈普及的方法。利用兩種不同能量X光,檢查所需輻射劑量低,以往DEXA主要是用作檢測體內骨質流失情況。近年,量度體脂率及分布以至肌肉量的應用在外國開始受到重視,而香港關注脂肪肝的朋友亦似乎愈來愈多。有了減脂的指標,如何作出高回報營養投資?

限脂肪比限碳水化合物更有效

輿論不會告訴你,「減肥必要減碳水化合物」的假說其實早已被推翻。2015年發表的學術文章《Calorie for Calorie, Dietary Fat Restriction Results in More Body Fat Loss than Carbohydrate Restriction in People with Obesity》,顧名思義發現限制脂肪攝取比限制碳水化合物攝取更有效減脂。

另一方面,幾年前發表的綜述文章《Reduction in Saturated Fat Intake for Cardiovascular Disease》,亦一再重申飽和脂肪對心血管疾病風險的不良影響,尤其以飽和脂肪取代多元不飽和脂或碳水化合物。

再跟大家分享一篇三年前才發表的研究文章,這篇名為《Effect of a Plant-Based, Low-Fat Diet versus an Animal-Based, Ketogenic Diet on ad libitum Energy Intake》的研究發現:We found that the low-fat diet led to 689 ± 73 kcal d-1 less energy intake than the low-carbohydrate diet over 2 weeks (P < 0.0001) and 544 ± 68 kcal d-1 less over the final week (P < 0.0001). Therefore, the predictions of the carbohydrate-insulin model were inconsistent with our observations.

低脂比低碳飲食更有效降熱量

低脂飲食比低碳飲食,更有效降低我們對熱量的攝取,從另一層面推翻了胰島素和血糖造成肥胖的假說。投資自己,減碳水化合物可能有效減磅,但以多元不飽和脂或碳水化合物取代飽和脂肪,有效減肥之餘亦減低心血管疾病風險。

徐家健

Orientis首席經濟師

https://www.facebook.com/economics3.0