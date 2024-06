21世紀價值營養投資策略

Presented by:WAW Creation

讀書人究竟怎樣吃?

21世紀價值健康投資策略,防老勝於治病。然而,因為「老化」在監管機構眼中不是疾病,全球抗衰老的龐大需求只有多靠正規醫療以外「食、玩、瞓、郁」這傳統健康四大支柱去填補。即將出版的新書《防老勝於治病:21世紀價值健康投資策略》,我將會加上第五大健康支柱「讀」,並解釋為什麼長命多是讀書人?透過生酮飲食或其他低碳飲食盲目投「脂」,是個值得經濟學深思的市場現象。具價值的營養投資,讀書人究竟怎樣吃?

研究發現,短期減重優質低碳飲食比優質低脂飲食稍為有效,而在優質低碳飲食當中,攝取多單元不飽和脂肪、少飽和脂肪對減重尤其有效。但長期來說,低脂的減重效果不比低碳差,因為體重反彈的情況於低碳飲食較為普遍。

少吃的飽和脂肪由什麼取代?

阿嫲教落,以形補形。假如食肥膏補脂肪,減肥所以要靠低脂飲食?低脂飲食,一度是健康飲食的唯一潮流。二戰後,著名生理學家兼地中海飲食之父基斯(Ancel Keys)展開了一項橫跨近半個世紀的學術研究,收集數據分析並比較美國、芬蘭、荷蘭、意大利、希臘、前南斯拉夫、日本七個國家飲食中的脂肪成分和冠狀動脈疾病的關係。想當年,七國研究影響了美國官方的膳食指南,少吃飽和脂肪有助降低冠狀動脈疾病風險。另一方面,基斯的暢銷書《Eat Well and Stay Well》,則大力推薦多菜有魚少飽和脂肪的地中海飲食。問題是,少吃飽和脂肪,取而代「脂」的究極是什麼?

以添加糖或精製穀物等劣質碳水化合物代替飽和脂肪,似乎是過去半個世紀先進地方肥胖症愈來愈嚴重的主因。於是,批鬥基斯,營養大革命彷彿要打倒走脂派才能取得最大的反糖成果。為基斯平反,且先讀讀七國研究團隊的自我介紹:

“The Seven Countries Study was conceived by Ancel Keys, a Minnesota physiologist, who in the mid-20th century brought together researchers from all over the world. It became a collective effort to study their joint questions about heart and vascular diseases among countries having varied traditional eating patterns and lifestyles.“

低脂飲食減重效果不比低碳飲食差

研究的主要假設,是關於冠狀動脈疾病與飲食中的脂肪成份(和血液膽固醇水平)的關係。至於研究目標,就是透過收集一致可比的數據去分析飲食和其他風險因素跟發病率的關係。近半個世紀的跨國研究,讓我們學習到冠狀動脈心臟疾病的主要風險因素,包括飽和脂肪、血液膽固醇水平、血壓、糖尿病、吸煙習慣等。另一方面,基斯的暢銷書《Eat Well and Stay Well》,則大力推薦多菜有魚少飽和脂肪的地中海飲食。

回說「取代」這個經濟問題。以添加糖或精製穀物等劣質碳水化合物代替飽和脂肪,並非基斯所主張的。是的,基斯和他領導的七國研究,並未有強調反式脂肪的壞處。然而,基斯亦從未提倡以反式脂肪或添加糖和精製穀物等取代飽和脂肪。作為地中海飲食之父,基斯提倡多菜有魚少飽和脂肪的飲食,其實是建議以膳食纖維和不飽和脂肪去取代飽和脂肪吧。反糖背後的重要理論基礎「碳水化合物-胰島素模型」(carbohydrate-insulin model),近年在學界引起不少爭議。最新的實證研究《Distinct Factors Associated with Short-Term and Long-Term Weight Loss Induced by Low-Fat or Low-Carbohydrate Diet Intervention》卻發現,優質低脂飲食的減重效果不比優質低碳飲食差:

劣質取代優質是好心做壞事

In DIETFITS, most participants achieved some weight loss during the first 6 months, and the Healthy healthy low-carbohydrate (HLC) group in general achieved more weight loss than the healthy low-fat (HLF) group during this period. During the second part of the study, some individuals continued to lose weight, but more participants either maintained or regained weight during the second 6 months, even when they continued to adhere to the diet and reported maintaining a lower caloric intake. Interestingly, we found more participants in the HLF group than the HLC group achieved sustained weight loss.

我對現有證據的解讀是,以劣質碳水化合物取代優質脂肪(包括單元或多元不飽和脂肪),或以劣質脂肪(尤其反式脂肪)取代優質碳水化合物,對減重以至健康都是好心做壞事。當代營養學,以形補形不一定對。營養小革命,打倒走質派卻比打倒走脂或走碳派重要。

徐家健

Orientis首席經濟師

