雲頂香港主席及副總裁雙雙「跳船」 旗下美國郵輪涉拖欠燃料費

雲頂香港在上周二（18日）開市前停牌，停牌前股價報0.415元，市值跌至35.2億元。當日公告表示，其3名獨立非執行董事史亞倫、林懷漢及陳和瑜即日辭任；同時表示，公司向德國法院申索要求向梅前州提取8800萬美元（6.8億港元）融資遭拒絕。其後，雲頂香港於上周二（20日）被委任臨時清盤人；公司主席兼行政總裁及執董丹斯里林國泰、副行政總裁兼集團總裁及執董區福耀亦齊齊辭職，並於上周五（21日）起生效。

此外，綜合外電及外國媒體報道指，雲頂香港旗下水晶郵輪旗下遠航的海洋郵輪「水晶合韻號」（Crystal Symphony）因自去年起拖欠逾100萬美元燃料費，連同其他同系郵輪共拖欠燃料供應商Pennisula Petroleum共460萬美元，加上後者亦有向水晶郵輪提供補給，亦未獲支付欠款，因此美國當局採取行動入稟法院索取扣留令。

外國傳媒《Local 10》報道，該船的乘客在周日到達巴哈馬後，再坐接駁渡輪抵達佛羅里達州邁亞密附近的埃弗格雷斯港靠泊。而在雲頂香港申請臨時清盤後，即陸續停止原定航程。有關報道續稱，包括水晶郵輪及其同系公司麗星郵輪，均有違反合約。

美國邁亞密法院發出扣留令後，凡船隻駛抵美國水域後，將會扣押及搜船，用以抵償120萬美元的積欠燃料費用。水晶郵輪亦因此安排在航中的「水晶合韻號」轉駛往與佛羅里達州一海之隔的巴哈馬比米尼，而非按原定航程前赴南佛羅里達。