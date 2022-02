2022年宜關注盈利表現

新冠疫情衝擊全球,股市表現反覆,不少投資者因估值高企對股票卻步。 2022 年剛過去一個月,受疫情陰霾延續等不確定因素影響,環球股市可謂開局慘淡。今年股市能否重拾升勢?我們認為,企業盈利將成為 2022 年驅動股票表現的重要因素,而未來個股表現的差異將更為明顯,為主動型管理帶來機遇;價值股、小型股及新興市場股票有望繼續受惠於經濟復甦及盈利改善,值得投資者在新一年關注。

市況波動下應關注盈利

估值通常是推升股市回報的重要因素,但其他條件亦會影響股市的短期表現,其中包括政策及投資者情緒的轉變。自疫情爆發以來,各國政府及央行採取前所未有的寬鬆措施,為市場帶來充足的流動性;而去年自各國大規模接種疫苗後,關於「與病毒共存」及對經濟持續復甦的正面情緒帶動股市谷底反彈。我們認為,雖然新年的投資環境仍具挑戰,但大量受壓抑的需求正有待釋放,經濟完全重啟的前景,以及持續但規模較小的財政刺激政策將有利於企業在 2022 年改善盈利表現,令其成為影響股票回報的其中一項關鍵因素。

今年初全球股市頻繁震蕩,似乎避險情緒正在回歸,後市表現或更加不穩。相對於債券及現金,普徠仕的多元資產投資組合對股票維持略微減持的配置,但繼續偏好周期性股票,同時維持對全球價值股、美國小型股,以及新興市場股票的增持配置,因為相關股票的估值更為合理,並將受惠於經濟的持續復甦。

我們認為,已發展市場的經濟持續復甦將利好新興市場公司的企業盈利。另外,縱使聯儲局加息勢在必行,但新興市場國家的結構性變化已降低其對美國利率攀升的敏感度。因此,現時新興市場的環境較 2013 年的「縮減恐慌」更為穩健。我們亦較看好日股,其估值仍較吸引,加上日本是出口導向型經濟,較其他市場更受惠於全球市場復甦,而日本積極改善股東價值及企業管治,亦利好當地股票市場。

在固定收益方面,我們則更看好信用風險、看淡存續期風險。我們維持對以收益為導向的板塊的較高配置,例如高收益債券,相信其將受益於正面的信貸環境。要注意的是,隨著公司使用低成本債務進行並購以及銀行為私募股權交易提供更容易的融資,信貸質量可能會開始惡化。因此,投資者需要謹慎選擇高質量的信貸債券。

把握長期變化趨勢 發掘投資機遇

各大資産均估值高企,令投資者感到困擾。展望 2022 年的投資格局,諸多因素將影響市場回報。隨著刺激政策日漸減少,投資者的樂觀情緒減弱,後市或將持續波動。維持審慎策略、分散投資以及精選股票仍然是應對市場不穩定時期的重要投資原則。

另外,全球疫情亦令投資環境發生急劇轉變,縱然疫情引起的各種非常規現象日後將逐漸消失,但人口變化、科技變革以及全球地緣政治變遷亦

影響未來的投資格局。主動型投資者若放眼長遠,發掘及分析長期趨勢的影響,實現多元資產配置,則更有望在變化的格局中實現投資目標。

普徠仕亞太區多元資產解決方案策略師沈文婷

