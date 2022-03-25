應對市況波動的三大資產配置錦囊

地緣政治事件影響難預測

地緣政治事件的不確定因素甚高，而其對與環球經濟的影響亦難以預測，因為將取決於衝突的程度、持續的時間以及隨之而來的潛在制裁。我們認為，俄烏衝突將會由多個層面影響市場和經濟。

「避險」資產或將維持强勁，風險資產則遭到抛售，而這個趨勢已經浮現。另外，衝突或將導致食品供應短缺、油價高企，這將令通脹持續攀升。衝突及制裁將影響全球經濟，尤其是歐洲及俄羅斯，因歐洲是俄羅斯的最大貿易夥伴。而其對環球經濟和通脹趨勢的影響，亦可能進一步影響歐洲央行及聯儲局的政策。

應對波動錦囊之一：放眼長遠

我們認為，短期事件對於實現長期投資目標的影響較低，而回顧過去市場波動是如何隨時間而降溫，亦有助於緩解憂慮。

舉例來說，截至 2021 年的過去 94 年間，標準普爾 500 指數曾有 13 次錄得雙位數的年跌幅；雖然一年内回報可能劇烈上下波動，但值得注意的是，在過去 94 年中的任何一個 5 年滾動期，標準普爾 500 指數僅有七次錄得雙位數跌幅，最近一次是在 2004 年至 2008 年。自 1928 年以來，在任何一個 15 曆年滾動期内，股票則從未錄得雙位數跌幅。 因此，在經歷短期下跌時，維持股票配置，而非因短期事件而急於拋售，仍有助實現長期目標。

應對波動錦囊之二：實現資產配置的平衡

合理配置股債將有助投資組合降低市場波動帶來的影響。何謂合理則取決於投資者自身的投資年期及風險承受水平，並且需要隨着目標越趨接近而做出調整。另外，審慎考慮分散債券及股票配置亦十分重要，如投資於持有成百上千隻證券、由專家精心管理的基金，將有助於控制單一投資所致的負面影響，可被視為分散投資於全球多元類型的公司的方法之一。在持續跌市中，雖然分散投資不意味著帶來絕對的收益或減少損失，但這一策略將有助於保持投資組合的穩定性。

此前，市場憂慮一直聚焦在通脹問題，導致「避險」資產（如美國國債）及股票遭到抛售，為致力於利用相關資產分散風險的投資者帶來挑戰。我們認為，採取更加主動型管理以分散投資十分必要。鑑於今年的市況或將比往年更加波動，我們的多元資産組合中增加了對孳息率較高、存續期較短的固定收益資產配置，並致力於利用市場波動，發揮出主動型管理的優勢。

另外，我們仍然看好許多新興市場資產，如股票、企業債券和當地貨幣債券，主要是因為其估值或孳息率仍具吸引力，以及中國增長有望於 2022 年企穩。而東歐的資產在整體新興市場指數的佔比較低。

應對波動錦囊之三：定期投資免受情緒影響

理性的情緒常會影響投資者的決策，此時或應減少需要做出的投資決策，例如考慮設定定期投資的頻率及金額。

總而言之，面對市況不穩，應避免受眼前市場噪音所影響，聚焦長線投資策略。按計劃進行儲蓄和投資，依據個人的投資目標及投資年期配置資產，將有助於達致投資成功。

普徠仕亞太區多元資產解決方案策略師沈文婷

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