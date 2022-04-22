放眼環球債市應對「息魔」重臨

今年市場面臨多重風險及不確定因素，各國央行仍致力於控制通脹水平，因此利率或將攀升。「息魔」重臨之下，投資者應如何調整投資組合中的債券部署，才有助提升回報並控制利率風險？我們認為，投資者宜審慎思考，避免｢本土偏好(Home bias)｣，積極放眼環球以實現分散投資。

｢本土偏好｣或會限制多元資產投資組合回報潛力

對許多投資者而言，部署當地政府發行的債券看似風險較低，既有助於提升多元資產投資組合的穩定性，又能降低貨幣風險。然而，這種部署可能會限制投資回報。以歐洲投資者為例，自環球金融危機以來，歐元區政府債券的孳息率長年偏低。歐洲央行政策利率自2012年以來一直維持在零或低於零的水平，導致長期政府債券孳息率逐漸下降。因此，在市場受壓或投資者收益降低時，此類債券無法發揮避險作用。

2020年第一季疫情爆發時，許多政府債券的孳息率急跌，債券價格則攀升，令投資組合的價值得以維持。但是，部分債券孳息率已處於極低水平，進一步下跌的空間有限，其跌幅遠低於孳息率較高的債券，反映在危機時期，投資者亦不願投資於孳息率較低或處於負值的政府債券。這亦說明，在市場動盪時期，孳息率較高的政府債券更能發揮防禦作用。

市況不穩令分散投資知易行難

近期，投資者再次質疑政府債券作為避險資產的作用。自2022年初，由於通脹惡化和俄羅斯入侵烏克蘭，市場情緒轉差，股票價值亦大幅下跌。持續攀升的通脹預期料會推高債券孳息率，導致股票和固定收益呈現正相關性，為分散投資帶來挑戰。在通脹高企的環境下，配置對通脹敏感的資產是其中一項應對策略，如投資於通脹掛鈎債券，此類債券近期表現良好。

從管理投資組合的角度而言，面對全球各國貨幣政策不一致的情況，佈局全球債券市場能帶來更多機遇。當前，個別新興市場的央行為控制通脹攀升，正收緊貨幣政策及展開加息周期，出現具吸引力的投資機會，反觀美國、歐元區和英國等主要已發展市場才剛剛開始收緊政策。中國的本幣債券亦值得投資者留意，當局或將放寬政策以支持經濟增長；另外，中國債券獲納入各項主要的全球固定收益債券指數，亦能從中受惠。

總而言之，在市場環境持續波動，不確定因素繼續影響投資者情緒之時，投資者更加需要考慮打破｢本土偏好｣的限制，合理配置多元資產和市場。在固定收益方面，放眼全球債市、慎選債券更有望為投資者帶來較理想的收益。

普徠仕亞太區多元資產解決方案策略師沈文婷

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