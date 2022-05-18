不少投資者認為，黃金和通脹掛鈎政府債券等資產類別對通脹水平較敏感，因此稱得上是有效對沖通脹的工具。然而，現實情況可能並非如此。根據普徠仕的研究，同一資產在不同的通脹環境中對通脹的敏感度亦不一樣。

舉例來說，在可預見的通脹下，短期美國抗通脹債券確實是有效的對沖工具，但長期美國抗通脹債券及黃金表現卻有欠理想。而通脹超出預期時，黃金對通脹的敏感度則遠高於短期及長期美國抗通脹債券。

另外，在可預見的通脹環境中 ， 股票和債券等傳統資產對通脹的敏感度有時甚至較通脹敏感型資産更高；然而，當通脹水平超出預期時，這些資產表現往往欠佳，甚至出現下跌。這為採取傳統股債配置策略的投資者帶來挑戰：當經濟前景向好、通脹升勢可以預測時，投資組合便有望升值；一旦通脹升勢超出預期，將面臨重大下跌風險。

抗通脹投資必知：實物資產股票

實物資產股票是指投資於一籃子大宗商品產商（如煤礦、能源及基礎設施）以及房地產公司。我們的研究發現，在大多情況下，實物資產股票對於通脹的敏感度可能接近甚至高於通脹掛鈎債券。另外，通脹高企或升溫期間，實物資產股票的表現優於整體股票市場；但在低通脹或通脹下跌期間，整體股票市場的回報則更勝一籌。

美國抗通脹債券的實際回報率由政府擔保，因此消除了通脹風險，但對通脹意外風險的敏感度較低，並且僅僅能保本。而通過配置實物資產股票，投資者能以更少的資本帶來類似的抗通脹效果。

審慎調整投資組合是關鍵

關注通脹風險的投資者宜根據通脹及經濟增長前景，綜合考慮配置增長型資產及對通脹敏感的資產，以達到提升長期購買力的目標。例如，增加對股票的配置，或者投資增長潛力較高的市場或資產，包括新興市場股票或小型股。同時，投資者亦應考慮配置實物資產股票或通脹掛鈎政府債券，以對抗意料之外的通脹升溫。

雖然債券未必能帶來抗通脹的效果，但仍有助於為投資組合帶來收益及穩定性。固定收益的部署可以政府或優質信貸債券為核心配置，並輔以高息債券、浮息貸款以及新興市場債券。

普徠仕亞太區多元資產解決方案策略師沈文婷

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