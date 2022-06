跌市急放並非「止蝕」上策

「黑天鵝」事件更頻繁出現

股票投資者不時需要面對由「黑天鵝」事件 引發的劇烈 市場波動帶來的挑戰。我們的研究發現,「黑天鵝」事件的出現日趨頻繁。在過去 72 年間, S&P 500 指數在 2000 年 之 前較穩定,但 2000 年開始,價格急劇變化的情況驟增,反映了諸多極端事件的影響,包括科網泡沫破裂、環球金融危機及其後的經濟衰退, 加上 聯儲局於 2013 年縮減買債導致的「縮減恐慌」( Taper Tantrum )以及 2020 年開始爆發的新冠疫情。投資者或會感到疑惑,在市場壓力增加或者震蕩日趨頻密的時期應如何降低投資組合的風險?

市場受壓時保持投資對實現長線目標更有利

通過研究 S&P 500 指數在過去三十多年( 1990 年 1 月至 2022 年 2 月)的每日價格變動情況,我們發現投資者不應將市場調整視為賣出訊號。這是因為,在市場波動急升後的 18 個月,回報率往往會高於平均水平,因市場超賣會引發反彈。換言之,波動升溫或會創造入市良機。

我們認為,預測市場時機並非易事,而在市場承受極端壓力持續震蕩之時,企圖預測賣出時機更是難上加難。在市場 下跌時 抛售會鎖定損失,亦會影響投資者再次入市的決策。

地緣政治緊張局勢升溫亦常常是引發市場波動的主要因素之一,但通過研究聯儲局成員編制的地緣政治風險指數( Geopolitical Risk Index ), 我們發現沒有足够歷史數據 顯示 地緣政治風險升溫和更强勁的遠期回報間有直接關係。因此,投資者應該關注俗稱「恐慌指數」的 VIX 波動指數的變化,而非單一聚焦地緣政治風險。由於無人能準確判斷相關事件的持續時間及嚴重程度,利用地緣政治風險來推測入市時機亦不明智。

時間是長線投資的朋友

雖然投資者往往傾向於每季或每年檢視投資 組合 ,但他們實際的投資年期往往更長。當投資年期 延長至 與投資者個人的財務規劃相匹配時,有助減少未來回報的不確定性。這是因為較長的投資年期往往能減少投資結果的波動性。

投資者當前身處一個日益複雜及變化莫測的大環境之中,各種「黑天鵝」事件令人猝不及防。能放眼長遠的投資者在這種 情况下 往往更具優勢,因其能保持淡定及靜候風浪平息。

基於我們對多元資產配置的長期經驗和研究,我們深明投資紀律的重要性 。 投資者亦須謹記:短期事件對於長期回報的影響較小,在面對市場波動的挑戰時,維持對股票的策略性配置,將更有助實現長線投資目標。

普徠仕亞太區多元資產解決方案策略師沈文婷

