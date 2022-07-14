前沿市場股票投資機會吸引 風險管理及選股是關鍵

前沿市場（ Frontier Markets ）的人口總數佔全球約三成，區内多個經濟體增長强勁，其中越南、菲律賓等國家更是前沿市場中的佼佼者。然而，相較其他市場，股票投資者甚少涉足前沿市場。我們認為，該市場具有廣闊未被發掘的投資機遇，增長前景樂觀，或有助具風險意識和根據個股基本因素選股的投資者，把握市場低效帶來的投資良機。

越南增長前景樂觀

前沿市場涵蓋超過 50 個國家，其中包括已被納入國際指數的 22 個國家以及 28 個可投資的國家。我們認為，在這些經濟發展程度不一、複雜及多元的國家中，甄選最具投資潛力的股票及市場，應審慎考慮三大因素，即備財務實力、對外經濟實力和制度實力 (Institutional Strength) 。在這三個方面均展現雄厚實力及具備持續增長潛力國家，更值得投資者關注，而越南正是當中的典型例子。

越南於 2007 年加入世界貿易組織，其後日益融入全球經濟。當地政府更銳意推動其股票於 2025 年被納入 MSCI 新興市場指數。雖然我們認為這個時間點或言之尚早，獲納入新興市場指數的目標或將於其後數年才會實現，但當地股票的吸引力不容忽視。

在 2010 年至 2020 年間，越南的經濟增速位列全球前列。當地的人口結構亦具相對優勢，中產人口正在急速增長。同時，該國生產力水平快速提高，並領先於其他東盟國家。隨著當地資訊及通訊科技發展急速，越南已成為全球第二大出口流動電話的國家 ，亦躋身資訊及通訊科技的全球十大出口國 。不僅跨國企業積極擴展當地業務，本地初創企業亦發展蓬勃。

然而，越南股票現時估值偏低， 2022 年年初至今的市盈率為 12 倍，較其他東盟國家出現折讓 。另外，國際投資者對越南的投資水平亦偏低，部分原因是外界對當地市場的流動性存在一定誤解。但事實上，越南市場是東盟市場中，流動性最高的市場之一。

越南經濟料將迎來結構性增長

2022 年 3 月，普徠仕的投資團隊曾到訪越南作實地考察，見證當地在疫情受控之後，就業情況及勞動市場參與比率均見改善，當地亦出現「報復式消費」，令我們更加確信對當地投資機會的樂觀看法。

許多經濟師對越南今年本地生產總值增長前景感到樂觀，認為其有望反彈至 7% 的水平，通脹則仍處於 4% 的可控水平。與許多其他國家相比，當地政府在疫情期間未有大舉刺激經濟，因此沒有引致其他國家出現的失衡情況。同時，强勁的出口增長亦有望帶動當地經濟出現結構性增長。

優質的前沿市場股票有望帶來更出色的長線潛在回報

有投資者擔憂前沿市場有欠穩定且風險較高，個別證券或市場的可投資性及流動性低，又或是法規監管未見完善。我們認為，投資前沿市場的風險或較整體新興市場或已發展市場高，因此關注個股基本因素、「由下而上」進行選股，以及審慎的風險管理尤為重要。

投資者亦應留意到，有諸多長期利好因素支持前沿市場股票的投資前景。前沿市場擁有全球 36% 的人口，為全球經濟貢獻高達 15% ，諸多行業均展現長期結構性增長趨勢，並且當地股票過往與新興市場及已發展市場的關聯度較低，因此該市場内的優質公司、板塊及國家更有望帶來出色的潛在回報。隨著投資格局持續變化，有意分散投資組合風險及部署環球股票市場的投資者，值得留意前沿市場具吸引力的投資良機。

普徠仕前沿市場股票策略基金經理 Johannes Loefstrand

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