3新盤共售540伙 兩年最旺周末 揚海188伙沽清 消息指百老匯家族掃7伙

明報記者 甘潔瑩

累收約3750票、超額19倍的揚海，昨首輪銷售共200伙，當中188伙以發價單開售，另12伙以招標形式出售。發展商分兩組揀樓，分為A組大手客及B組一般買家揀樓，A組又細分A1及A2組，兩組買家分別在昨早10時及11時到售樓處報到。經過5小時銷售，項目在昨午3時多已全數售出以價單發售的188伙。

揚海加推90伙 折實1118.8萬起

嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，市場反應熱烈，首輪銷售不乏購買3個或以上單位的買家，因向隅者眾，即日加推價單3號共90伙應市。加推單位備1房至3房戶，實用由343至955方呎，定價由1398.5萬元起，呎價由38,234元起，計算最高折扣20%，折實後售價由1118.8萬元起，折實呎價由30,587元起。

挾港鐵港島線上蓋的優勢，揚海獲名人熱捧。在今年5月已斥資逾1.76億掃入港島南岸1期晉環8伙的百老匯家族，市場消息指該家族加碼入市，昨日斥資約1.6億元購入揚海7伙，以3房戶為主，若消息屬實，即百老匯家族在4個月內，斥資逾3.36億元購入港島南岸共15個單位。

鄭志剛妻傳購4伙

另市場消息稱，新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛的太太余雅穎，昨斥資逾1億元大手購入4伙，據悉，她在新世界要員陪同下揀樓，獲發展商信置高層接待。本報就上述消息向新世界查詢，惟截稿前未獲回覆。

另一全新盤啟德THE HENLEY III，昨首輪開賣100伙，共售出68伙。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，A組大手客時段獲一組客人大手揀選2伙，涉資2414.75萬元；另最高成交價之單位為第3B座32樓A室，屬3房連套房及連衣帽間間隔，實用面積778方呎，成交價2525.85萬元，實呎32,465元。

Wetland Seasons Bay累售887伙

至於新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第1期，昨日第三輪銷售，共300伙，其中285伙以價單推售，另15伙招標發售，以價單推售的單位全數售出，連同首兩輪售出的602伙，即項目在過去兩周共售出887伙，佔全盤1224伙的72%。市場消息稱，發展商將今日加推餘下的單位，並計劃在本周末悉數推售。