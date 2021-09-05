比特幣再升穿5.1萬美元 以太幣較7月低位反彈1倍

美收水或推遲 虛幣反彈

交易平台CoinDesk數據顯示，比特幣價格漲至5.1萬美元後升幅收窄；截至今早零時，比特幣報約49,892美元。

投資市場認為，升勢是因為恰逢當天有數億美元的期權到期，同時聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在Jackson Hole央行年會的鴿派演講，暗示比特幣正追趕大盤。隨價格回溫，比特幣的交易宗數亦反覆向上，由6月最少約12.2萬宗回升至上周五單日的約28.4萬宗。

NFT交易帶動 以太幣受捧

另一市場焦點以太幣的表現更為亮眼。截至今早零時，以太幣報約3917美元，距離歷史高位4379美元僅低10%。虛幣投資公司Makara聯合創辦人兼執行長Jesse Proudman認為，由於NFT技術建基於以太坊（Ethereum），不少對比特幣感興趣的機構，已經將以太幣視作「明日之星」。

香港近月也有不少公司，密密部署參與虛幣或NFT市場。當中包括和電香港（0215）旗下3香港，正研究接受虛幣支付；一旦方案可行，最快今年內推出。英皇文化產業（0491）旗下英皇電影，更化新戲《怒火》片段為NFT，計劃舉行電影NFT慈善拍賣（見表）。