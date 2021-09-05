Eric Kung：怎樣才可以打造一流團隊？

鼓勵成員立榜樣 共同實踐願景

首先當我們談論「招募」，就好比《阿甘正傳》裏母親對主角說明生活的寓意一樣，招募也就如同「一盒巧克力」，尤其是在招募高層管理者或是個別的人才上，你永遠也會不知道最後會得到什麼。假如你今天成功招攬了一名能幹創新的優秀人才，但他也可能會因為與團隊伙伴、上司的惡劣關係或是其他因素而離開公司。

另外，當我們談到「培養人才」，你也永遠無法保證你鎖定的那位優秀人才是否會在某天被某位競爭對手以兩倍的薪金挖走。因此，挽留人才，絕對是領導者的一大挑戰。

當談及僱員的工作動機以及他們工作上的回報，理想的狀况當然是根據自己的判斷或員工的期望給予他們獎勵從而達至皆大歡喜的局面。

但我們需要思索的是，假若公司業務在往後的日子突然經歷低潮，本來薄弱的利潤漸漸轉為赤字，你團隊的成員是否願意跟你「走到最後」？或是他們會因為個人的職涯發展或是財務需求而選擇「跳船」至其他公司呢？

由於我已經認清了以上的「現實層面」，所以我會與組織內的領導者及團隊成員分享這些概念，從而減少他們對團隊或是自己抱有不切實際的期望，要清楚明白我們不可能永遠都是最「頂尖」的團隊，因為一個團隊要把吸引、發展、保留及鼓勵人才達長期至滿分是非常困難的。

所以，我着重的是鼓勵團隊成員將自身視為最佳榜樣，從而激勵團隊共同實踐公司的願景及任務，也別忘了需要注重個人的成長及職涯發展，並建立良好的團隊溝通與合作，處事不論是成功或失敗也要學會共同承擔結果。

增員工認同感 打造優良團隊

於我而言，當我能成功幫助我的員工及團隊變得更加優秀、在與我共事及彼此合作的過程中令他們的個人職涯和專業有所成長，他們在任職的期間可以同時找到工作與生活的平衡，那麼作為團隊領導者的我是成功的。良好的團隊絕非僅僅關乎於領導者一人而是與團隊中的每人也有密切的關係，領導者亦只是團隊中的一部分，作為一個團隊，大家同時為團隊付出、貢獻。

當這個「頂尖」的團隊共同為了實現目標而奮鬥，你會察覺優良的團隊並非單從物質層面上的「成功」就能定義，而是由每個人對團隊的認同感與經驗來決定。

Human Dynamic

[Eric Kung 「變」出商機]