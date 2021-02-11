計算營銷會議的ROI

作為一家數碼廣告營銷公司，無論是公司內部或與客戶匯報，每天我們都有不少會議。對於公司內部會議我都有一個要求，同事參與會議都以站立Stand-up Meeting形式進行，務求30分鐘內完成。因為我實在太害怕冗長而沒有結論的會議。最近Google推出了一個很抵死的功能，在Googl e Calendar日曆加入Insights和會議的細節分析，讓你知道每天都花多少時間在會議上，跟多少人在開會等。手機的作業系統也有提供類近的功能，我相信公司負責人、營銷人員跟我一樣也有不少的會議，你有膽色去看看自己一周或是一個月的會議時間總結嗎？花在會議的時間和會議成果是有效率？是否成正比？

要錢定要Like? 要晒！

將自己每天時間排滿會議，讓忙碌感覺充實自己，往往最後卻沒有達到目的，是不少香港打工仔的寫照。所以進入會議室前我都要求自己和同事想像好踏出會議室時要達到的目的。這跟作一個營銷企劃一樣，目標為先。這個是不簡單的挑戰，因為我問客戶目標為何時，有很粗糙說法是要銷售額，或是簡單直接說要賺Like，當然也有不少要求兩者兼得。這個時候除了安慰自己安撫同事「客戶永遠是對的」，都得跟客戶分析當有多於一個目標時，是否可以權衡比重，那個目標為先，那個為次或更後，這樣策劃起來目標更為明確。

除了Like以外的目標

營銷目標其實不只有Like，概括而論可以分為三種：Awareness曝光，就是為求更多人留意得到品牌產品或服務。Engagement參與互動，在社交媒體上大多就指用戶的Like/Comment/Share。Conversion轉換率，可能是點擊連結去到購物網站，或是填寫客戶資訊，甚至乎購買產品，這個需要仔細設定用戶的整個轉換流程，目標才能夠達成，中間獲得的數據才有意義。多於一個目標就分階段或分主次更實際。

著重執行卻忽略目標

魔鬼在細節，執行得好的項目才能夠成功，這是對的。但沒有對的目標，執行得再好，就是加快走錯的目標。小項目小投資，執行得快期望錯的也快，然後再重新開始，是一個可能性。但很多中大型的項目，缺乏目標只着重於執行，甚至過分迷信執行細節能夠創造奇蹟，就是一個妄想。我跟不少每月投放巨額廣告的朋友有閑聊過，都發現有一些做營銷的朋友會花大量時間去微調廣告的設定和目標興趣等。不是說優化廣告不重要，但過分花時間優化，相對花時間在其他營銷項目工作和內容上，其實並不化算。