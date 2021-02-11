工商舖買賣拉鋸 上月549成交按月跌逾一成

業主企硬 舖位議價幅度收窄

該行預測，市場氣氛好轉，的確令不少業主趁勢放售物業，令市場上優質盤源增加；而不少業主看好工商舖前景，特別是舖位市場，個別業主收窄議價幅度，加上踏入租務旺季，預料吸納情况將持續，帶動工商舖交投量走勢穩步向上。

潘志明又透露，在工商舖範疇中，商舖表現最平穩，錄154宗，與前月相若。潘氏指出，上月工商舖成交宗數及金額對比7月份均下跌，主要原因是7月份錄得多宗工商舖大額成交，例如葵涌中央工業大廈全幢、葵涌瑞康工業大廈全幢、粉嶺葉氏化工大廈全幢等；商廈就有多個核心區指標商廈全層樓面成交，例如中環中心及統一中心；舖位方面就有油麻地窩打老道40號地下連1樓及2樓的巨舖成交，反觀上月逾億元交易大減，故按月表現有所回落。