本月不足一周新盤沽617伙 近上月全月一半 Wetland Seasons Bay加推123伙 折實均呎1.6萬

周末一手沽577伙 按周升近七成

綜合市場資料，新盤市場過去周末兩日錄約577宗成交，比前周末347宗大增230宗，增幅約66%。當中3個全新盤售出伙數最多，包括天水圍Wetland Seasons Bay 1期售285伙、嘉里（0683）及信置（0083）等發展的黃竹坑港島南岸揚海售出188伙、及恒地（0012）啟德THE HENLEY III售出69伙，共涉542伙，已佔去周末一手整體市場577宗成交逾九成。

Wetland Seasons Bay最新呎價 較首批高16%

市場氣氛高漲，發展商推盤未敢怠慢。新地天水圍Wetland Seasons Bay 1期，8月中以來三度舉行大型銷售，連同招標單位，累沽903伙，佔全盤1224伙的74%，套現金額達60億元。昨日加推7號價單，提供123伙，涵蓋開放式至3房，包括14伙特色戶；實用面積271至557方呎，維持最高17.5%樓價折扣，折實價448.536萬至930.905萬元，折實實呎14,215元至19,180元，折實均呎15,975元，比8月時首批245伙折實均呎13,698元高出約16%。是次入場單位為5B座1樓B7室，實用面積271方呎開放式，折實價448.536萬元，實呎16,551元。最高售價單位為3A座10樓C3室，實用面積520方呎3房戶，連天台463方呎，折實價930.9萬元，折實實呎17,902元。

晉環昨售兩伙吸近2400萬

另外，揚海上周六沽清首批188伙，同區路勁（1098）等發展的1期晉環，昨日亦錄2宗1房成交。單位為2B座15樓B室，實用面積368方呎，以1208.4萬元售出，實呎32,837元。另同座7樓B室，面積間隔一樣，以1186.9萬元售出，實呎32,253元，兩單位共吸金2395.3萬元。