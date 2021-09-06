景順趙耀庭：歐股較美股折讓可增持

不少市場人士預測，認為美國通脹率會持續上升，企業盈利將會減少，惟趙耀庭持相反意見，並解釋與疫情爆發前相比，美國核心個人消費支出（PCE）物價指數上升1.6%，當中二手車、餐廳及醫療保健通脹率佔整體一半，以上行業價格在應對疫情時受到暫時性影響，他預計這些類別的通脹將在明年消散，整體通脹率上升亦會有所緩和。美國聯儲局早前表明有望將平均通脹率維持於2%的水平，惟由於當局很可能在今年底進行縮減購債規模（Taper），以及將利率維持於接近零息水平，以支持美國勞動市場復蘇。因此預期，未來在經濟重啟及供應不足的情况下，會引致通脹水平高於美國聯儲局的2%目標。

通脹升溫情况明年消散

對於未來的市况，趙耀庭續稱，Delta變種病毒會持續拖累主要經濟體的服務業發展，並驅使未來幾個季度經濟增長放緩，不過他對疫苗接種率高的國家經濟持樂觀看法，並解釋，「歐美國家接種率高，加上寬鬆貨幣政策及財政措施支持，相信會帶動消費反彈及促使經濟重拾增長，惟變種病毒或令反彈程度低於上半年」。

人行有可能下調存款準備金

趙耀庭續表示，亞太地區在疫情上採取「清零」政策，並依賴出口貿易帶動經濟，相信在環球需求弱勢下，未必有太大幫助。今年7月，中國疫情爆發並再度封城，都打擊了消費者信心，亦可見過去數月中國經濟增長放緩。而內地去槓桿政策不但影響房地產行業發展，同時亦影響房地產及工業行業的固定資產投資。趙耀庭估計，未來中國人民銀行有可能宣布下調存款準備金率（RRR），以及發行地方債以支持基建行業投資；與此同時，會繼續與內地銀行洽談，以確保年內貸款保持穩定增長。在信貸脈衝（Credit Impulse）帶動下，有望支持中國今年第四季及明年第一季經濟發展。

增持周期股票

在此情况下，投資者應如何部署呢？趙耀庭表示，由於疫苗推出加上較高的家庭儲蓄比率，相信會推動消費行業發展，因此他的投資組合中會增持美國周期性股票。除此之外，由於預期下半年美國經濟增長會稍遜於上半年、企業盈利增長緩和，加上Delta變種病毒帶來的風險，因此相信會為美股帶來波動及部分股票出現短線調整，投資者可把握時機入市。

除增持周期性股票，他指出，以下幾個原因將會尤其利好風險資產，第一，如美國聯儲局所指出，現時的通脹情况僅屬短暫。第二，預期美聯儲會有足夠時間來讓投資者適應縮減購債規模(Taper)。第三，在近日的Jackson Hole全球央行年會上，美聯儲局主席鮑威爾表明利率會維持寬鬆。第四，美股最大風險是變種病毒，繼而影響消費及服務行業。

聯儲不急於收水 利好風險資產

對於現時美國股市三大指數持續創新高，他表示，仍看好美股前景，但會將部分投資轉向於非美股如歐洲及英國股票。「儘管美股有強勁基本面，如較強還債能力及高流動性等，但其他市場的估值更為吸引，如歐股比美股有較大折讓，MSCI歐元區股票的12個月預估市盈率徘徊10倍至15倍；MSCI美國（股票）則為21.5倍。」

經濟持續增長的情况下，他認為投資者可承受更高風險以獲取回報，選股上會看好房地產及工業金屬。至於固定收益方面，會選擇高息及投資級別債券，相信可跑贏政府債券。從投資地區來看，可見不少資金從新興市場流入成熟場，因此繼續看好歐洲市場。

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