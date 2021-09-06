近年港上市澳企疏落 業界：債市較有發展空間

從2016至2020年來港上市、在澳門經營的企業，包括澳能（1183）、建鵬（1722）、亞洲先鋒（8400）及澳達控股（9929）等，集資合共僅約10億元，雖然近年有個別經營娛樂文化等不同事業的澳門企業崛起，亦有融資需求，但已不能與過往濠賭股集資數以十億至過百億元可比。

澳門已具發債相關法制配套

反觀大型博企如澳博（0880）、美高梅中國（2282）及新濠（0200）旗下新濠博亞，近期先後發債並安排到澳門上市。澳門經濟法律學會會長、大律師何金明表示，由於澳門已有發債相關的法制配套，已具有基本條件發展債市。他指出，澳門債市目前仍屬非公開性質，並會在債券上市前，經銀行等渠道預先找投資者承包、刊載文件推薦上市，但要如成熟市場如香港般成為公開募資債市，則仍有待慢慢發展。

馬浩文表示，留意到已有博企在澳門發行債券上市，但實德暫未有同類計劃，稱將來若有融資需要才再想考慮發債問題。不過，他認為，澳門多年來透過博彩業帶動當地居民累積財富，在居民資金無出路下，發展債市提供投資渠道，相信會利好社會發展。