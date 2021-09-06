北交所新發諮詢文件 漲跌幅限三成

擬沿用大部分新三板規則

根據諮詢文件建議，北交所上市門檻將沿用新三板精選層做法（見表），包括最少市值要求為2億元（人民幣，下同），無收入及盈利企業市值則最少15億元等；交易規則方面，例如上市首日無漲跌幅限制、次日後為前收盤價的30%，連續競價階段設置基準價格上下波幅5%（或10個最小價格變動單位）的申報有效價格範圍；至於限售減持方面，股東於公開發行前倘持10%以上股份，上市後須限售12個月，大股東若涉證券犯法且判決作出後未滿6個月不得減持股份；另落實公開發行註冊制。此外，北交所提議在公司治理、股權激勵、股份減持等方面形成差異化的制度安排，以平衡中小企規範成本，並實行公司制，建立股東會、董事會、總經理和監事會運行機制，形成高效透明的公司治理結構，加強對交易所的監管。北交所亦在融資品種上，實行再融資制度，形成普通股、優先股、可轉債等較為豐富的權益融資工具，進一步貼合中小企業實際需要。

根據註冊資料顯示，北交所上周五（3日）已註冊成立有限公司，註冊資本為10億元人民幣，法定代表人及董事長為徐明，公司大股東為新三板，持有全部股份。其經營範圍為依法為證券集中交易提供場所和設施、組織和監督證券交易，以及證券市場管理服務等業務。

組成人員方面，管理層亦基本沿用新三板陣容，其中擔任董事長的徐明，自今年1月底任職新三板黨委書記及董事長；其餘隋強則任副董事長及經理。陳永民、李繼尊、賈文勤等八人為董事。黨小卉任監事會主席，王雲龍、尹舒二人則任監事。