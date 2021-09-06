壹傳媒餘下4名董事全體辭任

發聲明指清盤符持份者最大利益

四名辭任董事包括非執行董事葉一堅，獨董Louis Gordon Crovitz、Mark Lambert Clifford及林中仁，四人確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事宜須提請公司股東注意。根據上市規則，所有上市公司必須委任至少3名獨立非執行董事由於壹傳媒未有委任任何董事作替補，意味已違反相關規則。

港交所上周稱保留隨時除牌權利

港交所（0388）上周五（3日）已發聲明，指壹傳媒至今仍未能就能否保持足夠水平營運及資產作詳細評估，以保證其持續上市地位，提供實質答覆。港交所指，上市公司停牌超過18個月，聯交所可能取消其上市地位，壹傳媒停牌期限將於2022年12月16日屆滿，倘屆時未能復牌，將着手取消其上市地位，並保留聯交所認為合適時候隨時將壹傳媒除牌權利。

壹傳媒昨日發聲明指，公司兩名董事和創辦人黎智英去年被捕後，七名前壹傳媒及《蘋果日報》高管、編輯和社論作家其後也根據國家安全法被捕，惟港府從未表明《蘋果日報》發表的哪些文章涉嫌違反《港區國安法》，這種不確定性造成了一種恐懼氣氛，導致香港不少剩餘員工辭職，包括負責上市公司法規事務員工。壹傳媒認為，儘管未有審判和定罪，但援引《港區國安法》後影響公司及其員工，公司更可以在沒有法院介入的情况下被迫進行清盤。因此有序清盤將最符合股東、債權人、僱員和其他相關者的最大利益，希望港府允許清盤官完成先前公司及董事被禁止的付款，包括支付債權人和前員工薪資。