JobsDB伙「薯片叔叔」 攻線上人才培訓

仇崑石：加强本地人力資源庫

仇崑石介紹指，疫情迫使香港的企業開始轉型，過程需要一系列新的技能配合，當中包括雲計算、UI/UX（用戶介面／用戶體驗）設計、編程及網絡安全等。以前線的餐飲業務為例，過往首要考慮的條件包括舖位、人流等因素，現時則轉為數據分析、如何利用網上平台推廣等。仇崑石強調在新技能背後，擁有成長心態（Growth mindset）才是最重要。

曾俊華：必須追上世界腳步

薯片叔叔共創社創辦人、前財政司長曾俊華表示，各行各業在「新常態」下容易發現僱員的科技能力跟市場所需有差距，直言「香港作為國際城市不能拖慢科技發展，必須追上世界腳步」。對於勞動人口再培訓的需求，他認為應由每間公司自己出發，不能等待政府協助。

曾俊華稱，受疫情影響最大的行業包括醫療、個人護理行業、酒店業等，但強調數碼化再培訓不受行業或年齡限制。他舉例指出，市場上有車衣廠教導學歷水平較低的員工編程（Coding）的技術，加深員工對機器運作及工作流程的熟悉，以助加快工作速度。他希望透過今次合作，帶動香港僱員再培訓及提升數碼技能，以應對未來的挑戰。