星酒店服務供應商Vouch攻港 先伙凱悅系合作

專營網上客戶服務系統的新加坡科技公司Vouch，去年切合新冠疫情，為酒店提供線上辦理入住（Check-in）酒店手續、預約服務等數碼化轉型，帶動公司於新加坡市場佔有率在半年間由個位數，急升至25%；而公司近期亦「踩入」香港市場，並率先與凱悅系3間酒店合作，料未來一年在港市佔率可升至15%。

Vouch於2016年由行政總統Joseph Ling所創辦，起初旨在為零售網店提供聊天機械人Chatbot服務，並於2018年毅然轉戰酒店禮賓服務市場，透過房間內設置QR Code，讓酒店顧客可以連接至相應網頁，使用Chatbot作預約房間服務、查詢設施開放時間等。

料未來一年港市佔率可達15%

適逢去年新冠疫情爆發、加速企業調整成本結構，不少酒店紛紛面對人手不足的問題。

Joseph表示，Vouch正好切合相關需要，並因應新冠疫情推出網上Check-in等服務，成功帶動公司在新加坡的市場佔有率，由去年初僅錄個位數，彈升至現時20%至25%水平；在當地中高端酒店市場更已錄逾50%市佔率。

冀擴展至澳門及歐美等地

Joseph又透露，除了新加坡，Vouch已在印尼、韓國等地設立辦公室，並於全球逾10個城市的酒店合作，服務涉及多達1.8萬間房間；公司最近亦為香港凱悅系旗下3間酒店提供服務，預計未來8個月至一年內於香港市場佔有率可達至少10%至15%，並冀將服務擴展至澳門、歐美等多地。

明報記者 周綺琪