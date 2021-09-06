鄺翠玲：退休資金重組 迎超長退休歲月

（1）父母都是90歲以上才離世，雖然香港男士的平均壽命是80歲，普遍來說做退休策劃也會用此作財務規劃，但黃先生千叮萬囑要以90歲壽命來規劃；

（2）自住樓宇樓齡已逾50年，需預留50萬元作維修；

（3）黃先生無兒無女，擔心年紀再大時無人照顧，需入住安老院舍，不知要預留多少資金。

黃先生退休生活費（至90歲）需約360萬元，至於日後的安老院費用，由於暫沒有實質入住日期，所以很難估計究竟需要多少，為審慎起見筆者暫預留100萬元，換句話說黃先生需要有510萬元的退休金，以現時400萬元的流動資產，尚欠百多萬元。

要在退休期、沒有收入的情况下為資產增值25%，筆者建議將資金分為幾部分作不同的部署：

第一部分提供資金作2至3年的生活費，以及30萬元的緩衝儲備，此部分約70萬元；

第二部分的100萬元維持定期存款，在前述生活費用了後慢慢提取，直至到達50萬元水平。雖然利息不多，但這保持了資產的流通性，是十分重要的部分，這50萬元定期存款是最後一根稻草，不要輕易提取，也不要貪圖高回報而取消這定期存款；

自住物業必要時可做逆按揭

第三部分由現時30萬元的股票組成，維持收息、低風險運作，至定期存款餘下50萬時就開始套現；

第四部分的100萬元用作高息有抵押債券的投資，現時此類別的參考派息率為7.3厘，可選擇每月派息或再投資，如選用每月派息，每月可收取約6000元的債息；

最後一部分是投放100萬元在「鬥長命」的年金，並選擇「即享年金」模式，現時參考派息率約6.7厘（即約5570元），並會自動存入銀行帳戶，那麼每月實質從積蓄中提取的生活費可減半，增強「鬥長命」的效能！

如果財政充裕的話，黃先生可考慮將第四部分的債息改作「再投資」，再一步增強資產的增值效能。

當然筆者沒有忘記「流通性」的重要性。年金的流通性是眾多部分之中最低，所以不宜隨便取消，但若真有這一天，也希望能提取到最高的價值：此方案最快6年後可回本，就算5年就取消，虧損也只是2%，對整體情况影響不大。

黃先生尚有最後一樣資產，就是現居的自置物業，若積蓄真的消耗得比預期快，他還可以安排逆按揭，釋放儲藏在物業的財富。

美聯金融集團高級副總裁

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[鄺翠玲 理財信箱]