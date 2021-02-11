瑞銀亞洲：北交所定位不同 看好港交所購28000

上周五焦點股非港交所（0388）莫屬，有指內地計劃開設北京證券交易所，希望支持中小企的創新發展，如能實現，將會是繼深圳、上海後內地所開的第三家證券交易所，消息傳開後有部分投資者或憂慮此舉會增加市場競爭，影響港交所的生意；部分業內人士則認為港交所有其獨有的優勢，與北京證交所的市場定位不同，認為影響甚微。上周五港交所股價回吐2%，最新收報487.6港元。如投資者希望趁低入市，看好港交所，可留意港交認購28000，行使價596.38元，2021年11月到期，有效槓桿約11倍。如投資者看淡港交所，可留意港交認沽15119，行使價389.8元，2021年12月到期，有效槓桿約9倍。

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