摩根大通亞洲：趁高做淡 騰訊沽22349

另一方面，市場繼續消化監管政策的相關消息，如騰訊宣布放棄音樂版權獨家授權權利，並指大部分獨家協議已按期解約。輪證資金流方面，或反映投資者傾向趁高開淡倉，周三及周四資金流以淡倉為主，兩日合並有逾3000萬元資金淨流入，當中以價外幅度約20%至25%的認沽證較多資金留意。

如投資者認為騰訊短線反彈或以完結，候高做淡可注意騰訊沽22349，行使價400.4元，實際槓桿近6倍，2022年2月4日到期。相反，如看好則可參考騰訊購23056，行使價575.75元，實際槓桿約6倍，2022年2月28日到期。

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