陳永傑：抗通脹要識保本增值

政府統計處公布，7月份整體消費物價指數（CPI）按年上升3.7%，比較6月份的相應升幅0.7%為高。因去年7月份政府代繳公營房屋租金及香港房屋協會豁免乙類屋邨租戶三分之二租金，導致比較基數較低。剔除所有政府一次過紓困措施的影響，7月份基本通脹率為1%，比較6月份上升0.4%為高。主因是外出用膳及外賣費用升幅擴大及本地交通費用上升所致。

各類綜合消費物價指數組成項目中，錄得升幅的類別為電力、燃氣及水（升17.8%）、交通（升6.3%）、住屋（升5.1%）、外出用膳及外賣（升3.7%）、衣履（升2.1%）、基本食品（升1.1%）、耐用物品（升1.1%）及雜項服務（升0.7%）。

本港通脹逐漸侵蝕大家的薪水，七除八扣之後等同減人工！為了防衛通脹的進襲，廣大市民必須學習保本增值之法，才能避免身家縮水。

保本增值一般是透過投資，銀行存款已起不到作用，必須投資股市、樓市、金市及債市等工具，提高自己的財富回報。目前本港股市有超過2500隻股票，要利用股市投資，必須研究哪些股票值得吸納或捨棄。金市則是買入實金以求金價升值。債市則買入政府發行的通脹或銀色債券收取債息回報。

樓市購入物業自住兼投資，雖然金額比較大，但屬長線投資，比較安全平穩。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]