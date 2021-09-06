長者亂投資 變輸棺材本

撰文 李凱茵

李錦表示，理財啟苗過去多年有持續跟長者學苑、公共圖書館等不同的公、私營機構合作，以基金的「4S」課程研究作基礎為長者提供投資理財講座或課程。「4S」分別是有效儲蓄、精明消費、分辨投機與投資，以及與他人分享。

過去多年跟長者接觸讓李錦遇上很多投資損失慘重的個案，有賣了的士牌套現了700萬後輸剩百多萬的，也有只想每天上茶樓時多賺一、兩碟點心錢的，但最終卻落得連上茶樓也變成奢望的結局。

分不清投機投資 後果非同小可

「退休長者的問題是時間太多，經常四出『搵細藝』，包括投資。他們投資時可能根本沒有了解過產品特性，甚至連該產品是否適合長者都不知道，例如一些投機的產品、沒有股息的股份。」其他較常出現在長者身上的投資謬誤，還包括誤以為產品價格下跌過後必然會回升，也有即使選對了投資目標，但卻欠缺耐性，不知道投資要給予長時間去滾存利益。

「很多長者連投機與投資都分不開，導致最終出現嚴重後果。除了錢銀損失，更有機會引起家人間的不和，例如子女怪責、配偶怨恨等，甚至見過較年輕的夫婦曾因而離婚。」

當初放棄高薪厚職，在沒有收入的情况下仍選擇投身理財教育的工作，李錦表示他的目的就是希望喚起各界關注。他希望各大金融機構，如遇上這類上了年紀的年長或退休投資者，在銷售時要抱審慎態度，不應隨便推介不適合的產品。「那些都是長者的『棺材本』，即使蝕掉了的在別人眼中不是什麼大數目，但其實已經可以嚴重影響到長者的生活或心理質素。」

對於投資知識只有「半桶水」但卻躍躍欲試，又或完全拒絕投資的長者，李錦稱最令人頭痛。

對於堅持要自己投資的長者，李錦希望他們可以遵守投資上的四大禁忌與三大守則（見表）。

炒賣消息股和涉及孖展/槓桿的產品是長者投資的大忌。李錦表示，他遇過不少長者會炒賣一些連他在投資銀行界有30年經驗都不熟悉或不敢沾手的股份。「長者真的不要聽從所謂的消息去炒股，即使提供消息的人不是存心害你，甚至消息來源就是自己的子女、親人，但事實是他們的所謂消息也只是道聽塗說。」

拒絕投資 須面對通脹風險

至於因為怕輸、怕被騙等不同原因而拒絕投資的長者，其實都要面對積蓄被通脹蠶蝕的風險。「如果長者仍有百多萬等較豐厚的積蓄，應該利用這筆錢再借助適當的工具作投資，維持優質退休生活。」

李錦表示，對長者來說最安全又有不俗回報的投資就是政府年金、銀色債券、抗通脹債券（iBond）。「銀行利息0.1厘，1萬元存款每年只有10元利息；銀債每年最少有3.5厘，同一資本每年最少有350元落袋，是銀行利息的35倍。」

其他適合長者的投資，風險較高的選擇有債券基金。李錦建議長者選取較高評級、風險較低的債券種類，每年派息可達4至5厘。不過單一的債券就不建議買入，原因是現時局勢紛亂，萬一發債體出現違約情况，債券投資者會損失嚴重。相對地，債券基金已有分散風險之效。

若要投資股票，則應該多持有幾隻股票，而且選股要有長期且穩定的派息歷史。「長者或退休人士投資應以穩定的現金流為首要目標，追求資產增值反是次要。」

此外，李錦亦提醒長者及其子女要提防市面一些投資程式的學習課程，因為曾有不少長者被鼓勵以高達數萬元購入程式後再自行炒賣的個案。李錦指出首先長者身體的客觀條件上未必能作出快速的反應應付程式及短線炒賣，其次如果長者本身沒有足夠知識而單靠程式指令作買賣決定，也是非常危險的事。

[退休綢繆]