傲玟突遭取消預售樓花 97後首見 共涉379伙 早前多名買家撤交易

明報記者 林可為、陳寶恩

傲玟由6座組成，標準戶實用848至1447方呎，另設特色大戶，面積最大達6660方呎。高銀透過公關回應稱，傲玟已取消預售樓花，但有信心短期內落成，故調整策略以現樓發售。項目早前已取得佔用許可證（即俗稱入伙紙），會繼續監測工程進度。至於已購買樓花的買家，可選擇繼續完成合約，或取消成交，後者將按照買賣合約之條款退回訂金及利息補償。

發展商：將調整策略以現樓賣

內地富豪潘蘇通近期屢傳陷財困消息，其私人持有的何文田傲玟，2019年11月推出至今累沽28伙，佔全盤單位總數401伙的7%。資料顯示，傲玟原本關鍵日期為2020年11月30日，其後改為今年5月29日。高銀集團曾於今年5月表示，項目已獲批入伙紙，但受新冠疫情和天氣影響，部分建材未能如期到港，導致施工延誤，故需延遲至今年7月6日交樓，惟早前再表示項目施工將再延誤，但未有透露實際交樓日期。

資料顯示，傲玟今年5至8月期間，共錄6宗取消交易、涉資逾3.39億元；有關單位包括以1.211億元、呎價5萬元售出的1座28及29樓實用2422方呎複式戶（售價、呎價原為項目最高）；另藝人陳家樂以5045萬元、呎價3.54萬元購入的2座16樓B室亦已取消交易。換言之，扣除現時仍未取消交易的22伙，項目是次被取消預售樓花的單位涉379伙。

藝人陳家樂取消交易最矚目

據一名不願透露姓名的測量師指出，樓盤被取消預售樓花同意書，同類事件應為1997年後首見；他表示，各住宅項目獲批預售時，都具備若干條款要發展商跟隨，今次傲玟被取消預售樓花同意書，相信是違反某些條款。被問到事件會否與市傳發展商財困以致無力交樓有關，該測量師認為這可能是其中一個原因，但不會是唯一原因，因地政總署不會審視一家公司的財政狀况。

另地政總署資料顯示，8月未有批出任何住宅預售樓花，是自2015年1月後首現。另新地（0016）沙田多石街瓏珀山第2期涉139伙，樓花期約14個月；信置（0083）與市建局合作的中環卑利街和結志街交界項目涉121伙，樓花期約32個月，同於8月新申請預售樓花，兩盤共涉260伙。截至8月，滾存待批預售樓花單位總數10,056伙，按月增加2.7%。