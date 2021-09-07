樓上燕窩25萬短租旺角老鳳祥舊舖 較高峰跌九成

寶旺舖董事總經理陳志寶表示，資深投資者黎永滔持有的旺角亞皆老街67至69號地舖連閣樓，地舖面積約1700方呎，閣樓則約600方呎，合共即約2300方呎，最新獲連鎖食品店以短租形式租用。

老鳳祥當年220萬搶租 呎租近千元

據悉，舖位由專門售賣參茸海味的樓上燕窩租用，每月租金約25萬元，以總面積約2300方呎計，呎租約108元水平，租期約半年，正好橫跨中秋節至農曆新年「送禮」旺季。上述舖位位於亞皆老街及西洋菜南街交界，人流極旺，曾由鱷魚恤租用多年，至2015年，內地珠寶金行老鳳祥攻港時，便以220萬元搶租該舖，呎租高見957元，即現時短租租金較高峰期大周跌89%，老鳳祥2018年續約時，月租已下調至180萬元，至今年6月老鳳祥滿約，業主以80萬元招租。

2015年攻港的老鳳祥，當年以高價租用多個舖位，包括193萬元租用尖沙嘴海防道53號至55號海防大廈地下5號舖連閣樓，惟及後結業，舖位最新於今年4月由皇玥餅藝租用，月租28萬元，較高峰期大跌85%。

事實上，亞皆老街、彌敦道交界人流極旺，在過去零售市道高峰期，一帶舖位都被金行、電器店、藥房等搶租，不過，社會事件加上新冠疫情，多個旺舖紛紛撤出，其中周生生租用多年的旺角新之城地下G1至G9號舖位，面積約3000方呎，高峰期租金一度高見200萬元，惟租期今年到期，周生生亦放棄續租，有指業主正以月租約100萬元放租，較高峰期大跌一半。另旺角亞皆老街24至26號地下連閣樓，地下及閣樓面積各約1278方呎，共約2556方呎，原由本地牛仔褲品牌Apple Shop自用多年，去年3月結業後，以月租180萬元招租，惟丟空多個月後，去年11月以月租20萬短租予時裝連鎖店BALENO，呎租僅78元，至今年中BALENO轉為長租，以月租約60萬元簽下3年租約，呎租約235元。