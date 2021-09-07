劉強東淡出京東 管長期戰略振興鄉村 徐雷接任總裁 科企創始人掀勇退潮

明報記者 蔡穎霖

公告指出，原任京東零售首席執行官的徐雷獲委任為集團總裁，將負責各業務板塊的日常營運和協同發展。原任京東健康首席執行官的辛利軍接任徐雷原先職位；京東健康醫藥部總經理兼戰略與投資負責人金恩林則升任京東健康首席執行官，即時生效。董事會主席兼首席執行官劉強東職位不變，惟在徐雷上任後，將「把更多時間投入到長期戰略設計、年輕人才培養和鄉村振興事業中」。

值得留意的是，是次京東首次設立集團總裁的職位，過往三大業務的掌舵人徐雷、京東物流（2618）的王振輝和京東數科的陳生強，除徐雷外兩人均已「出局」。事實上，劉強東在數年前捲入性侵案後，不少公開場合已由「老將」徐雷代替出席；而集團的業績會亦是由徐雷「揸旗」。

市場上，近年有不少內地科網巨企創辦人陸續淡出，如馬雲於2019年宣布卸任阿里巴巴董事局主席，更透露退休後有意回鄉教書；美團（3690）聯合創辦人之一王慧文去年底宣布退出公司，決定「換一個人生軌道和生活方式」。

周偉然：讓年輕管理人員領企業繼續發展

羅兵咸永道全球TMT行業主管合伙人周偉然認為，環球科企不斷培養年輕的管理層，以開發創新的科技和新商業模式，故不時有管理層在公司發展到一定階段後，會退居幕後甚至退出管理層，讓年輕一代的管理人員帶領企業繼續發展，例如蘋果公司（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）等，相信是市場趨勢。

王華：管理層曝光率不高 股價即時影響不大

易方資本創辦人及投資總監王華指出，管理層較少現身跟傳媒交流，甚至業績電話會也未必參與問答環節，曝光率不高。他坦言對公司基本面或有影響，不過相信「市場是聰明的」，估計在消息公告以前，春江鴨早有行動，故認為對股價的即時影響不大。