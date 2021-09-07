阿里設「共富特派員」 駐浙江省落後村落

在實踐共同富裕方面，基金會表示，將推動更多特殊人群「雲上就業」、改善長者數字生活體驗、建立兒童重大疾病救助基金等措施。

逾3000村莊建照顧留守兒童設施

基金會又表示，未來5年將配合公益項目「童伴媽媽」，至少在中國的3000座村莊建設照顧留守兒童的設施，加快建設村級醫療站，通過打造雲上醫共體貫通全中國的醫療資源，提升內地欠發達縣域的醫療水平。

基金會指出，將結合基金會以往3年「鄉村特派員」的經驗，首次向浙江省相對落後的山區縣域，派駐「共同富裕特派員」，協助當地探索互聯網科技和區域實際相結合的共同富裕新路徑，並逐步將範圍擴展到其他地方的鄉村。自2011年起，阿里將集團每年營業收入的「千分之三」作為專項公益基金，並成立公益基金會。在去年4月初至今年3月底的2021財年，阿里公益平台累計產生公益捐贈5.5億元， 帶動5億消費者參與其中。