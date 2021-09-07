港交所研建粵港澳統一碳市場
文章日期：2021年9月7日
【明報專訊】港交所（0388）綠色及可持續發展金融主管許淑嫺出席立法會財經事務委員會會議時透露，港交所正與證監會研究，期望利用「債券通」及「滬深港通」等現有渠道，帶動國際投資者參與大灣區統一碳市場，期望年底會完成研究。而財經事務及庫務局副局長陳浩濂亦表示，正評估香港發展區域碳交易中心的可能，希望能加強大灣區內合作。
許淑嫺在會上表示，上海今年7月已展開全國碳排放交易市場，惟交易量「普通」，主要是外國投資者未能參與，亦未有碳期貨產品提供。許認為，香港難以建立一個獨立的碳排放限額市場，因此與附近的廣東及深圳碳交易所溝通，冀借助對方經驗，研建立粵港澳統一碳市場。
陳浩濂亦在會上稱，正評估香港發展區域碳交易中心的可能，加強大灣區內合作，探索國內外限額與交易的碳市場，以及自願碳市場的發展機遇，當中包括碳金融產品市場的規模潛力，以及所需要的政策支持，期望今年12月可完成報告。
港綠色交易所成立 與穗建戰略合作關係
此外，許淑嫺提到，港交所已成立可持續及綠色交易所，是亞洲首個多資產可持續投資產品平台，亦已經與廣州期貨交易所簽訂備忘錄，建立戰略合作關係，共同研究雙方在境內外市場合作的可能，並推動交易所清算技術合作等。陳浩濂表示，全球未有單一綠色金融標準供市場參考，各地多以當地經濟和金融結構，以及可持續發展取向去制訂標準及指引，計劃今年發表的共通綠色分類目錄，載列內地及歐盟綠色標準共通點，期望將本港的標準與兩地接軌。