港交所研建粵港澳統一碳市場

許淑嫺在會上表示，上海今年7月已展開全國碳排放交易市場，惟交易量「普通」，主要是外國投資者未能參與，亦未有碳期貨產品提供。許認為，香港難以建立一個獨立的碳排放限額市場，因此與附近的廣東及深圳碳交易所溝通，冀借助對方經驗，研建立粵港澳統一碳市場。

陳浩濂亦在會上稱，正評估香港發展區域碳交易中心的可能，加強大灣區內合作，探索國內外限額與交易的碳市場，以及自願碳市場的發展機遇，當中包括碳金融產品市場的規模潛力，以及所需要的政策支持，期望今年12月可完成報告。

港綠色交易所成立 與穗建戰略合作關係

此外，許淑嫺提到，港交所已成立可持續及綠色交易所，是亞洲首個多資產可持續投資產品平台，亦已經與廣州期貨交易所簽訂備忘錄，建立戰略合作關係，共同研究雙方在境內外市場合作的可能，並推動交易所清算技術合作等。陳浩濂表示，全球未有單一綠色金融標準供市場參考，各地多以當地經濟和金融結構，以及可持續發展取向去制訂標準及指引，計劃今年發表的共通綠色分類目錄，載列內地及歐盟綠色標準共通點，期望將本港的標準與兩地接軌。