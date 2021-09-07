名仕快相拓醫療業務 委陳永樂醫生任執董

名仕快相昨日股價跌1.9%，收報0.103元，成交額僅1.91萬元。

陳曾擔任康健國際執董

名仕快相表示，陳永樂有權收取薪酬每月15萬元，以及參考集團醫療業務產生的溢利計算之溢利分成。自2019年中本港爆發社會運動及2020年新冠疫情導致旅遊需求下跌，導致身分證明照片需求下跌，名仕已經連續兩年錄得虧損，今年上半年暫蝕305萬元，較去年中期虧損526.4萬元收窄。

集團表示，一直積極探索其他商機，以令現有業務多元化及為股東帶來更高回報，鑑於香港日漸增強的健康意識及醫療服務需求，擬透過在香港經營診所及或醫療中心開展醫療業務，並已新註冊成立三間全資附屬公司，又正招聘及物色合適的醫療從業員及處所，以資啟動醫療業務。現時目標為於2021年底前在香港開設三家診所或醫療中心。

7萬月租北角安寧大廈地舖

名仕同時公布，已租用北角安寧大廈地下3號B部分舖位作香港的醫療中心。物業首三年每月租金7萬元，隨後三年租金每月增幅不得超過10%或不得超過7.7萬元，租賃協議項下應付總租金代價不超過529.2萬元。