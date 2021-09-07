保安局批壹傳媒誤導公眾 抹黑《國安法》

保安局表示，壹傳媒於5月份發出公告指集團流動資金充裕，截至今年3月底尚有約5.2億元流動資金，可應付由4月起計未來18個月運作，至同年7月再披露，公司於4月提前向黎智英償還一筆1.5億元貸款，認為「令人不禁懷疑該筆還款是否有意圖欺騙公司債權人」。

稱凍結資產「依法按程序」

至於壹傳媒指保安局凍結包括《蘋果日報》在內主要子公司資產，並進一步指示不可動用其餘公司帳戶資金支持《蘋果日報》等業務運作。

局方表示，凍結資產決定是依法按照程序行使《港區國安法》及法律所賦予權力執行。

保安局稱，情况顯示壹傳媒並不存在因執法行動導致缺乏資金繼續營運而被迫清盤，而壹傳媒將經營決定強行歸咎執法行動，是嘗試將責任轉移，故意諉過於依法行事的執法部門，並對《港區國安法》作出惡意抹黑。

局方又指出，壹傳媒「作出一系列混淆視聽的言論」，有必要澄清關鍵事實，以免公眾被誤導。