日股大漲 東證創31年新高 菅義偉將卸任 投資者冀新政府振經濟

東京證交所33個行業分項指數中，除4個以外，昨全部上漲，其中航運類指數大漲8.49%，金融行業指數上漲逾2%。投資者憧憬新政府對手機通話費有更多優惠政策，電訊公司股價上揚。日經指數昨亦上漲1.83%，收報29,659.89點，創近5個月高位。美國昨勞動節假期股、債休市。由於上周五公布的美國非農數據較預期差，市場預期聯儲局不會輕易「收水」，歐洲股市普遍向上。

分析：菅義偉退下助穩住執政聯盟

菅義偉政府的新冠防疫措施備受批評，令其近期支持率低迷。與歐美相比，日本經濟復蘇也相對遲緩。當菅義偉上周五提出辭職，即推動日本股市上揚。市場人士認為，菅義偉退下火線，可穩住執政聯盟在大選的勝算，避免日本陷入政治動盪，令投資者對日本前景情緒樂觀。

東海東京調查中心表示，菅義偉不參加自民黨總裁選舉，預示自民黨在即將舉行的大選落敗的可能性較小，為日本股市起提振作用，預計新任首相將更快、更積極推動刺激經濟措施。菅義偉據稱支持改革擔當相河野太郎出戰自民黨總裁。另TBS電視台引述消息報道，在黨內甚具影響力的前首相安倍晉三支持前總務大臣高市早苗出選。

瑞信私人銀行日本投資總監Soichiro Matsumoto稱，投資者正調整日本股票倉位，因此前由於該國疫苗接種率偏低，且疫情持續，令投資者對日本股票持倉較少。惟隨着日本的疫苗接種率快將趕上歐美，有助推動經濟重新開放，預計更多日本企業將在年底提高盈利預測。

東京證交所70年來首考慮延交易時間

日本政府的新冠疫情對策小組上周五匯報接種疫苗取得進展後的放寬人員流動限制建議，令投資者對經濟復蘇期望升溫，支撐大市升勢。此外，東京證交所70年來首次考慮將股票交易結束時間往後延長半小時，由日本時間下午3時，延至下午3點半收市，也有助推動大市向上。消息稱，東京證交所將在10月為交易時間作出決定。東證指數今年以來上漲13%，跑贏亞太區的股市，但落後於美國標普500指數的接近21%升幅。

任天堂等下月起加入成分股

另外，彭博社報道，日經指數將加入任天堂（日：7974）、自動化傳感器產銷商Keyence（日：6861）及蘋果供應商小松村田製作所（日：6981）作為成分股，10月1日生效，屆時多元化工業集團日清紡（日：3105）、包裝容器製造商東洋製罐（日：5901）及衛星通訊公司完美天空JSAT控股（日：9412）將被剔出成分股。

（綜合報道）

[國際金融]