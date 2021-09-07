比特幣今成薩爾瓦多法定貨幣

網友籲買幣慶祝 比特幣逼5.2萬美元

為配合比特幣的使用，薩爾瓦多早前開始安裝比特幣提款機。該國政府又設立了一個價值1.5億美元的基金，支持比特幣兌換。薩爾瓦多的公民在下載政府的數字錢包後，輸入身分證號碼，就可獲贈價值30美元的比特幣。不過新加坡虛擬貨幣交易所Luno的分析認為，對於人口約600多萬的薩爾瓦多來說，使用比特幣的實際協調和操作將是一項挑戰。

此外，上周公布的美國非農數據疲軟，部分分析認為，聯儲局近乎不可能在本月宣布縮減買債。部分市場人士預期，非農數據對市場的影響將在周一的美國勞動節假期過後減退，而投資者將聚焦於紐約聯儲銀行長威廉斯（John Williams）等聯儲局官員本周的發言，以及美國首次申領失業救濟人數、美國8月生產者物價指數（PPI）等數據。

市場人士指出，在非農數據公布後，聯儲局需要更多就業及物價數據，衡量貨幣政策的走向。此外，市場亦關注歐洲央行周四的議息會議。市場預期，歐央行將因應通脹升溫，討論減少買債的可能，但央行內料有激烈的鷹鴿之爭。

（綜合報道）

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