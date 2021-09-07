劉思明：5G概念股落鑊 中興重現值博

內地經濟增長放緩壓力加大，憧憬基建工程加快上馬，令基建及相關水泥建材、工程機械等受到追捧，基建中交建（1800）、水泥中建材（3323）、機械中聯重科（1157）近5日累升約兩成領漲。上月初內地公布經濟數據遜預期，基建及相關股曾惹來一輪炒作，維持約兩周時間，短炒可以留意上落車時機。相比下，發動機股濰柴（2338）近期表現不算突出，但經過5至7月的築底後回升，升勢更為鞏固，中線更值得看好。

基建及水泥建材股受追捧

國家基建重點發展的「兩新一重」，除了「一重」即交通、能源、水利等重大工程項目外，「兩新」即新型基建、新型城鎮化建設也是重點，也受到國家財政支持。財政部早前提交國務院關於今年以來預算執行情况報告，指出要重點做好提升財政政策效能、防範化解地方債風險等工作；並提到要支持擴大有效投資，保障好「兩新一重」資金需要。新型基礎設施建設規劃就要包括大力發展數字經濟，拓展5G應用，加快工業互聯網、數據中心等建設。

互聯網平台受到監管機構的嚴厲整治，令平台企業重新面對混沌、充滿競爭及挑戰市場；不過，監管整治針對壟斷、虛假促銷、大數據殺熟等行為，以及資本無序擴張，扼殺中小市場，結果是有利消費者利益，以及平台經濟長遠健康發展。此外，企業大力拓展數字化轉型，就在2021年世界5G大會，京東零售首席執行官徐雷指出，到2021年底，京東物流將實現規模化5G智能倉儲機器人的生產落地，形成標準化的倉庫、園區等5G智能物流產品和解決方案。萬物智能互聯，創新應用不斷推陳出新，拉動通信龐大需求。

5G概念股中興通訊、長飛光纖（6869）、京信（2342）昨亦見炒風，中興估值較高，但基本面穩，較為可取。中興上半年核心運營商網絡業務收入持平，但內地服務器收入上升，加上家庭、手機產品收入增長，帶動政企、消費者業務收入分別按年升18%、67%，推動總收入升12%。

中興業務復蘇 財務費用大減

上半年運營商網絡業務收入持平，但5G產品毛利率上升，令毛利率按年升約6.5個百分點至43%；總毛利率升約2.7個百分點至36%。期內除出售高達通信股權帶來一次投資收益，銷售費用佔營業收入比例下降，財務費用大減，加上資產重估、應收帳款減值減少及商品跌價準備回撥，半年純利增1.2倍，業務復蘇回到增長軌迹。股價方面，中興上月升至約32元一年半高位回落，跌至26元附近回穩，可以現水平吸納，博整固完成後再展升浪。止蝕可設於低收25.5元離場。

劉思明

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