劉宇亮：北交所符兩大國策

北京證券交易所有限責任公司隨即在9月3日註冊成立，由徐明出任董事長，經營範圍包括依法為證券集中交易提供場所和設施、組織和監督證券交易以及證券市場管理服務等業務。

配合「內循環 」和「共同富裕」

中證監表示，將以現有的新三板精選層為基礎，組建北京證券交易所，以支持中小企業創新發展及深化新三板改革。也指出北交所的目標之一就是要「培育一批專精特新中小企業，形成創新創業熱情高漲、合格投資者踴躍參與、中介機構歸位盡責的良性市場生態」。

筆者認為北交所的成立，十分符合「內循環 」和「共同富裕」國策。在當前較為嚴峻的國際環境下，在吸引外資的同時，亦加強了吸引中概股和紅籌企業回歸的可能性。北交所新設制度入場成本可更低，對承接部分中概股回歸有利，成為金融市場的「內循環 」。另外，中央在「共同富裕」的理念下，在北交所的成立後，更有利於小微企業的融資和發展，在企業層面上達成共同富裕。內地A股方面，近期成交暢旺，已連續33個交易日成交額超1萬億元人民幣。北交所的成立將為證券公司的投行、創投、經紀業務帶來新的增長點，將利好相關金融機構的發展，尤其是龍頭證券股。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]