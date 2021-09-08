A股轉強 上證升1.5%逼今年高位

分析：助帶動恢復港股信心

科技股較多的深成指數昨日升1.07%，收報14,702點，自7月底低位上升4.38%，期內恒指上升3.45%。外資昨日經北向通淨流入60.69億元人民幣，連續12個交易日累計淨流入553.68億元人民幣。交銀國際董事總經理及研究部主管洪灝表示，中國股市每年複合回報率是7%，和每5年中國經濟增速基本一致。雖然最近不斷出現監管新規，市場出現過大幅波動，不過經過一段時間調整後，已重新回到了長期趨勢線。

A股投資氣氛理想，帶動北水連續第二日流入港股，昨日有40.67億元，較周一多約一倍，北水主要流入科技股，美團（3690）和騰訊（0700）分別有9.95億元和8.68億元流入，帶動股價上升4.04%和2.08%，為推動恒指上升最多的藍籌。恒指昨日升190點或0.73%，收報26,353點，主板成交1448億元。國指收報9468點，升1.04%，科指收報6887點，升1.61%。

港府公布恢復「回港易」，並在月中推出內地和澳門居民免檢疫來港的「來港易」，帶動友邦保險（1299）日內止跌，收市微升0.16%，本地消費股亦做好，九置（1997）升3%，周大福（1929）升2%，莎莎（0178）更升一成。李寧（2331）升7.27%破頂，收報107.7元，為表現最佳藍籌。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為，A股上升有成交配合，氣氛不錯可帶動北水流入，也有助提升港股信心。此外，目前新經濟股回穩也有助帶動市場氣氛，她認為科技股即使再有調整幅度也不會太大。不過近兩日成交1400億元不算太多，能否升穿26800點阻力需看其他藍籌如金融股的配合，惟內銀內險近日以反覆上落為主，因此認為恒指暫時未必會有太大升幅。