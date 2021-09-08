中國8月出口增15.7% 勝預期

學者：智能手機屬重要動力

今年首8個月，對美國出口為2.29萬億元，按年增長22.7%，對歐盟的出口為2.09萬億元，按年上升21.9%。澳新銀行首席中國經濟學家楊宇霆認為，智能手機是中國強勁出口的一個重要動力，鄭州的iPhone生產線幾乎沒有受到此前暴雨洪災的影響，該行資深中國策略師邢兆鵬也認為，蘋果的新產品提振了需求，同時疫情也加劇了東南亞訂單向中國轉移，預計11月之前中國的出口都將保持強勁。

此外人民銀行公布，截至今年8月底，人行外匯儲備為3.23萬億美元，按月下跌0.11%。外管局副局長王春英表示，主要由於美匯指數小幅上升，主要國家債價下跌，也令非美貨幣折算成美元的金額減少。中國經濟保持穩定恢復，有利外匯儲備規模總體穩定。

不過，人行8月儲備資產總額按月仍增加1.1%至3.41萬億美元，主要因為國際貨幣基金組織（IMF）在8月為協助成員國對抗新冠肺炎而新增了特別提款權（SDR）單位，中國獲分配其中292億個單位。