辯方：楊金隆妻收錢僅代投資基金 裁判官質疑楊戶口多50萬「不知情」

明報記者 葉翠

辯方在庭上就控罪陳辭，指本案證據顯示郝媛媛收取的815萬元完全屬於背後真正受益人林楚華，楊金隆與款項並無關係。辯方指出，早前傳召的三名基金負責人指出，郝曾向他們透露背後有投資者，根據郝所做的內部紀錄，顯示投資晨曦基金約50萬美元，當中一名代號「SX」人士佔50%，林楚華佔40%，郝則佔10%。辯方解釋，有關基金並非普通人能買到，資金投入的最低門檻很高，因此郝媛媛與林楚華僅「夾份」買基金，而且郝還有代其他人購買。

指基金門檻高 郝林「夾份」買

辯方又表示，另外的100萬元分兩次以支票傳入楊金隆及其妻的聯名戶口，根據其銀行帳單，僅顯示為支票存款，楊對存款來源並不知情，加上該100萬元款項後來已歸還予林，相信是因為其他原因，並不涉及收受利益。

惟法官表示，除非被告毫不關心其戶口交易，或是「（金錢）對金融才俊嚟講只係小事一椿」，就他一個「謙卑的公務員」而言，他會十分緊張和關注。

法官：貪污賄賂可事前或事後進行

此外，辯方指林楚華曾就良斯集團（1683）上市向楊金隆徵詢意見，即使假設楊金隆得悉林楚華為該公司上市顧問，從時序來看，良斯在2015年上市，林則在2016年支持楊申請馬會會籍，而楊妻所收取的915萬在2017年後才發生，良斯當時已不再需要獲優待申請上市。法官則表示，貪污賄賂可在事前或事後進行。

辯方：楊加入港交所前已認識林

另辯方提到，楊、林二人早於楊加入聯交所前已認識，獲朋友支持申請馬會會籍亦屬正常不過，無證據顯示馬會會籍與楊在聯交所工作有關，支持申請馬會會籍是否涉及利益衝突亦有待商榷。