花旗瑞信私銀傳停花樣年債作抵押

花旗瑞信代表均不予置評

據知情人士指出，上述的銀行對花樣年的票據給予零貸款價值，意味着其私人財富客戶不能再將該公司的票據用作貸款抵押。惟花旗和瑞信代表均不予置評。花樣年則表示公司正在進行債券回購，對此不作進一步置評。

市場憂慮升溫下，花樣年及其控股股東曾寶寶亦連續多月出招圖挽回投資者信心。據聯交所資料，集團自今年5月起已頻密購買自家發行的2023年、2024年到期的高息債，指有關行動將減少公司未來財務開支及降低其財務資產負債水平。

不過，集團亦於6月發行了一筆2億美元、年息14.5厘的2024年到期美元債，債券發行不足3個月，上周五（9月3日）曾急插四成，昨日債價僅約63美元水平。

據彭博匯編數據顯示，到今年底花樣年有7.52億美元的美元債到期，其中10月份將有2.08億美元債券到期。花樣年較長期債券價格大跌，亦是8月份在彭博中國高收益美元債券指數中表現最差。

花樣年美元債上周五曾插四成

花樣年在2017年宣布重歸地產本業，望藉城市更新項目大翻身。不過城市更新周期極長，加上深圳舊改放慢，導致花樣年業績未見起色。至2020年，集團創始人曾寶寶回歸擔任地產集團CEO「救亡」。惟其後短短一年多，內房政策轉變已翻天覆地，特別像「三道紅線」、集中供地等針對房企融資、購地等令小型房企生存空間收窄，亦令諸如花樣年等的內房資金鏈備受壓力。